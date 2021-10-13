Анджелина Джоли внезапно сходила на свидание с первым мужем Джонни Ли Миллером

Джоли и Миллер поженились после фильма "Хакеры" и прожили вместе три года

46-летняя Анджелина Джоли внезапно сходила на поздний ужин со своим первым мужем и хорошим другом 48-летним актером Джонни Ли Миллером. А в июле ее заметили выходящей из его нью-йоркской квартиры. Об этом пишет Daily Mail.

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Впрочем, ранее Джоли заметили на обеде с певцом The Weeknd. А так как никаких комментариев актриса не дает, то журналистам остается только гадать, были ли это свидания, или просто дружеские встречи.

Миллер заехал за Джоли в ее апартаменты в Беверли-Хиллз, она появилась в элегантном черном пальто, что, кстати, является трендом этой осени, кружевном платье и на шпильках. Бывшие супруги уехали в ресторан, где провели несколько часов.

[ + – ] Анджелина Джоли идет к машине Миллера Фото: Backgrid

Летом Джоли и Миллер уже встречались. Актрису заметили у его дома в Нью-Йорке с бутылкой вина. Они провели вместе несколько часов. Инсайдеры сообщают, что Анджелина уже познакомила бывшего мужа со своими детьми: Паксом и Ноксом.

Впрочем, если пара воссоединится, то ничьи сердца они не разобьют. Джоли рассталась с Брэдом Питтом и сейчас занимается разделом имущества.

[ + – ] Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер на "свидании" Фото: Backgrid

А Миллер, который был женат на модели Мишель Хикс, развелся в 2018 году. У пары есть общий ребенок Бастер Тимоти Миллер.

Напомним, Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли познакомились на съемках фильма "Хакеры" в 1995 году. Пара поженилась в 1996 году и развелась в 1999-м. Позже оба актера рассказывали, что решение заключить брак было необдуманным, а сами они были слишком молоды. Но расстались они без обид и остались друзьями.

[ + – ] Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер в фильме "Хакеры" Фото: Скриншот

Анджелина Джоли, как известно, сменила имидж, снялась в фильмах про Лару Крофт и стала встречаться с главным хулиганом Голливуда Билли Бобом Торнтоном, а Джонни Ли Миллер снялся в культовом фильме "На игле", позже был занят в не менее культовом сериале "Декстер" и сыграл Шерлока Холмса в популярном детективном сериале "Элементарно".

[ + – ] Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер в 1998 году Фото: Getty Images

Не исключено, что актеры повторят за Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес, которые, спустя годы после расставания, снова сошлись и, похоже, очень счастливы.