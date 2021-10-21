Инсайдер рассказал о новой личной жизни Анджелины Джоли

Судя по всему, Анджелина не отказывает себе в новых знакомствах и свиданиях со старыми приятелями

46-летняя Анджелина Джоли, хоть и не решила полностью все финансовые дела с бывшим мужем Брэдом Питтом и все еще решает вопрос о совместной опеке над детьми, но уже готова к новым отношениям. Об этом пишет Us Magazine.

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Друг актрисы, чье имя осталось в секрете, сообщил таблоидам, что она "отлично проводит время". И, судя по всему, это так. Джоли несколько раз встречалась с рэпером The Weeknd, а недавно ее "застукали" на свидании с первым мужем Джонни Ли Миллером. Пара провела вечер вместе и отужинала в шикарном ресторане.

"Анджелина сейчас весело проводит время, и она наверстывает упущенное. Нет никакого давления или ожиданий, просто много радости, и она действительно наслаждается этим. Ее друзья давно не видели ее такой бодрой и энергичной", — рассказал инсайдер.

По его словам ранее актриса была слишком сосредоточена на семье и детях, много работала, но сейчас, когда дети подросли, у нее наконец появилось время на личную жизнь. И она готова к новым отношениям.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма "Вечные" Фото: Getty Images

Сама Джоли о своей личной жизни не распространяется. Она никак не комментировала свои встречи с The Weeknd, хоть все вокруг и уверены, что их связывают романтичные отношения.

"Она определенно тепло относится к Абелю (настоящее имя исполнителя, — ред.). Он очень старался очаровать ее и произвести на нее наилучшее впечатление", — отметил инсайдер.

Правда теперь окружение актрисы уверено, что она хочет возобновить отношения с первым мужем Джонни Ли Миллером. С ним они остались в хороших отношениях после скоропалительного брака и развода в юном возрасте.

[ + – ] Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер Фото: Getty Images

Они познакомились в 1990-е на съемках фильма "Хакеры" и прожили вместе всего три года.

Также Джоли прожила два года в браке с актером Билли Бобом Тортоном. Пара развелась в 2003 году. Они произвели впечатление на Голливуд своими экстравагантными выходками: обменивались кулонами с кровью, покупали места на кладбище в подарок и делали татуировки с именами друг друга.

Также Джоли приписывали романы с Колином Фаррелом, Дженни Шимицу и Вэлом Килмером.