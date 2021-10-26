Королева гламура. Топ-4 образа Анджелины Джоли на красной дорожке

После длительного перерыва, связанного с пандемией, проблемным разводом и другими проблемами, Анджелина Джоли наверстывает упущенное, появляясь на публике в роскошных платьях.

Американская актриса Анджелина Джоли в последние недели стала завсегдатаем светских хроник, и это неудивительно: звезда блистает на премьере нового супергеройского боевика "Вечные" от Marvel, демонстрируя на красных дорожках наряды от мировых дизайнеров. Фокус собрал четыре самых ярких вечерних образа актрисы, которые она продемонстрировала за последнюю неделю.

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Платье от Balmain

На премьере картины в Лос-Анджелесе Анджелина Джоли предстала перед объективами фотографов в платье, подобранном для нее знаменитым голливудским стилистом Джейсоном Болденом. На ней был эффектный коричневый наряд из весенней коллекции французского модного дома Balmain.

Платье мешковатого фасона без бретель и с карманами подчеркивало пышный бюст актрисы, но скрывало ее остальную фигуру под широкими складками.

К платью Энджи выбрала туфли-лодочки, золотые браслет и серьги от Tiffany&Co, а также оригинальное украшение на нижнюю губу и подбородок, которое делало ее чем-то похожей на Тену из "Вечных", роль которой сыграла Джоли.

Фото: Getty Images

Серебристое платье от Atelier Versace

На ковровой дорожке 16-го Международного кинофестиваля в Риме актриса появилась в роскошном серебристом платье от Atelier Versace, которое в чем-то перекликалось с нарядом ее героини в фильме.

Платье Джоли без бретелек было сшито из легендарной металлической сетки модного дома — ткани, созданной Джанни Версаче еще в 80-х. В этом конкретном образе сетка обернута вокруг тела актрисы, собрана на груди и талии, создавая впечатление, что одежда практически налита на нее. Джоли завершила образ длинными прямыми волосами, несколькими простыми драгоценностями Vhernier и парой серебряных туфель с открытым носком.

Отметим, что если к платью у публики претензий не было, то прическу актрисы раскритиковали.

Кожаное платье от Dolce & Gabbana

В черном миди-платье от Dolce & Gabbana Анджелина Джоли появилась на третьем за два дня просмотре "Вечных" все там же, в Риме. Как и первые два наряда, это тоже было без бретелей и без рукавов. Силуэт включал вырез в форме сердечка, лиф со сборками и структуру, напоминающую шелковистую кожу, создавая изюминку в стиле ретро-платьев-комбинаций

Образ она дополнила черными лакированными босоножками на платформе и высоком каблуке от этого же бренда.

Фото: Getty Images

Платье от Ralph Lauren

Еще одним запоминающимся нарядом актрисы на Римском кинофестивале стало черное платье-кейп в пол от Ralph Lauren ассиметричного кроя. Образ она дополнила массивным драгоценным браслетом и серьгами.

Фото: Getty Images

Напомним, Анджелина Джоли посетила премьеру фильма "Вечные" вместе с пятью детьми в США, а в Риме ее сопровождали дочери Шайло и Захара.