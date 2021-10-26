Королева гламуру. Топ-4 образи Анджеліни Джолі на червоній доріжці

Після тривалої перерви, пов'язаної з пандемією, проблемним розлученням та іншими проблемами Анджеліна Джолі надолужує втрачене, з'являючись на публіці в розкішних сукнях.

Американська актриса Анджеліна Джолі в останні тижні стала завсідницею світських хронік, і це не дивно: зірка сяє на прем'єрі нового супергеройського бойовика "Вічні" від Marvel, демонструючи на червоних доріжках вбрання від світових дизайнерів. Фокус зібрав чотири найяскравіші вечірні образи актриси, які вона продемонструвала за останній тиждень.

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Сукня від Balmain

На прем'єрі картини в Лос-Анджелесі Анджеліна Джолі постала перед об'єктивами фотографів у сукні, підібраній для неї знаменитим голлівудським стилістом Джейсоном Болденом. На ній було ефектне коричневе вбрання з весняної колекції французького модного будинку Balmain.

Сукня мішкуватого фасону без бретель і з кишенями підкреслювала пишний бюст актриси, але приховувала решту її фігури під широкими складками.

До сукні Енджі обрала туфлі-човники, золоті браслет та сережки від Tiffany&Co, а також оригінальну прикрасу на нижню губу та підборіддя, яка робила її чимось схожою на Тіну з "Вічних", роль якої зіграла Джолі.

Фото: Getty Images

Срібна сукня від Atelier Versace

На килимовій доріжці 16-го Міжнародного кінофестивалю в Римі актриса з'явилася в розкішній сріблястій сукні від Atelier Versace, яка в чомусь перегукувалася зі вбранням її героїні у фільмі.

Сукня Джолі без бретельок була пошита з легендарної металічної сітки модного будинку — тканини, створеної Джанні Версаче ще у 80-х. У цьому конкретному образі сітка обгорнута навколо тіла актриси, зібрана на грудях та талії, створюючи враження, що одяг практично налитий на неї. Джолі завершила образ довгим прямим волоссям, кількома простими коштовностями Vhernier і парою срібних туфель із відкритим носком.

Зазначимо, що якщо до сукні публіка претензій не мала, то зачіску актриси розкритикували.

Шкіряна сукня від Dolce & Gabbana

У чорній мідісукні від Dolce & Gabbana Анджеліна Джолі з'явилася на третьому за два дні перегляді "Вічних" усе там же, у Римі. Як і перші два вбрання, це теж було без бретелів і без рукавів. Силует включав виріз у формі серця, ліф зі збірками та структуру, що нагадує шовковисту шкіру, створюючи родзинку в стилі ретро-суконь-комбінацій.

Образ вона доповнила чорними лакованими босоніжками на платформі та високих підборах від цього ж бренду.

Фото: Getty Images

Сукня від Ralph Lauren

Ще одним вбранням актриси на Римському кінофестивалі стала чорна сукня-кейп у підлогу від Ralph Lauren асиметричного крою. Образ вона доповнила масивним дорогоцінним браслетом і сережками.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала прем'єру фільму "Вічні" разом із п'ятьма дітьми в США, а в Римі її супроводжували дочки Шайло та Захара.