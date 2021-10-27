Від Шайло до Джона й назад. Як змінювалися стиль і переконання доньки Анджеліни Джолі

Ще рік тому Шайло Джолі-Пітт збиралася змінити стать і навіть придумала собі чоловіче ім'я. Однак після самоізоляції дівчина, схоже, передумала.

15-річна рідна дочка голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі-Пітт привернула до себе останні кілька днів не менше уваги, ніж образи її знаменитої матері. І річ тут не стільки в тому, що одягла на себе дівчина, скільки в тому, що вона всьому світу показала: думки про зміну статі залишилися в минулому. Фокус вирішив простежити, як змінювалися переконання зіркової дитини.

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Шайло Нувель Джолі-Пітт народилася 27 травня 2006 року в Намібії, і її ім'я перекладається як "новий месія".

Не дивно, що з перших днів до дівчинки була прикута увага світових ЗМІ, які стежили за кожним її виходом, і яким же було здивування обивателів, коли Шайло, яка підростала, постійно носила хлопчиковий одяг і стрижку. У пресі поповзли чутки про те, що дитина — трансгендер, тобто чоловік, ув'язнений у жіночому тілі. Олії у вогонь підлили слова її батьків.

"Вона тільки хоче, щоб її називали Джоном. Джон або Пітер. Це річ Пітера Пена. А потім я кажу: "Джоне, хочеш апельсинового соку?" І вона відповідає: "Ні!" —Пітт розповів про виховання дочки.

Анджеліна озвучила аналогічну думку під час інтерв'ю Vanity Fair у 2010 році:

"Вона хоче бути хлопчиком. Тому нам довелося постригти її волосся. Їй подобається носити одяг для хлопчиків. Вона вважає, що вона одна з її братів".

З того часу багато фанатів почали називати Шайло Джоном, а в інтернеті навіть з'явилася повна сторінка у Вікіпедії й акаунти в соціальних мережах. Фактично до 2020 року Google Trends показував, що онлайн-користувачі шукали як "Шайло", так і "Джон" приблизно однаково.

Ба більше, сама дівчина заявляла про намір змінити стать і початок прийому гормонів.

Крім гендерної ідентичності, дочка акторів викликала в минулому модний ажіотаж своїм андрогінним стилем на прем'єрних показах фільмів. Батьки завжди заохочували її одягатись так, як вона хотіла. У дитинстві дівчинка носила повсякденне вбрання — сорочки-поло, куртки, блейзери, шорти, темні штани, джинси та спортивні костюми великого розміру, а на килимових доріжках з'являлася в брючних костюмах.

Слабка надія на те, що Шайло таки передумає та залишиться дівчиною, з'явилася у шанувальників зіркового сімейства під час пандемії коронавірусу, коли її помітили з матір'ю в супермаркеті. Дівчина почала відрощувати волосся, а на зміну бермудам прийшли укорочені шорти, які так люблять дівчатка-підлітки.

Кожна наступна поява міс Джолі-Пітт у вбраннях, які все більше говорили про те, що вона передумала міняти стать, зустрічалися публікою на ура, а прем'єра супергеройського бойовика "Вічні" за участю Анджеліни Джолі, на яку актриса взяла дітей, і зовсім змусила фанатів зітхнути з полегшенням. Шайло показала всьому світу не лише те, що вона прийняла себе, а й з'явилася на червоних доріжках у стильних молодіжних сукнях і з легким макіяжем.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Ба більше, тепер їй пророкують успішну модельну кар'єру, оскільки Шайло взяла від своїх батьків найкращі риси та росте справжньою красунею.

[ + – ] Шайло і Бред Пітт, батько дівчинки Фото: Скриншот

[ + – ] Шайло та її мама Анджеліна Фото: Скриншот

Щодо двох інших дочок Джолі, прийомної 16-річної Захари та рідної 13-річної Вів'єн, то в них не було жодних проблем із самоідентифікацією. Ба більше, Захара з радістю одягає на заходи сукні, в яких Енджі раніше вже з'являлася на публіці.

Нагадаємо, які чотири найяскравіші образи продемонструвала Анджеліна Джолі під час прем'єри "Вічних". Один із цих образів зіпсувала невдала зачіска актриси.