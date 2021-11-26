Донька Анджеліни Джолі здивувала всіх новим талантом (відео)

Шайло Джолі-Пітт без проблем запам'ятовує рухи і чудово відчуває музику.

15-річна дочка Анджеліна Джолі та Бреда Пітта, як виявилося, "природжена танцівниця", повідомляє In Touch, посилаючись на відео з її танцями, яке поширилося в TikTok та Instagram.

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У кліпах, що набирають популярності, Шайло почувала себе, як риба у воді, на уроках хіп-хопу для початківців у Лос-Анджелесі. Вона рухалася, не відстаючи від рухів хореографічного танцю під хіт Міссі Елліот 2001 Get Ur Freak On.

[ + – ] Імовірно, дівчина в сорочці в клітинку і є Шайло

"Шайло — типова 15-річна дівчина, і вона проявляє себе по-різному. Наразі її головне кохання — це танець, і вона дійсно хороша в цьому. Їй подобається, що вона може відчувати музику, розслаблятися і бути вільною, що дуже важливо. Їй подобаються всі стилі танців, але її фаворитами є хіп-хоп та фрістайл", – розповіло джерело.

Воно додало, що Шайло легко запам'ятовує рухи та виконує їх без особливих зусиль, і це дуже подобається її матері. Сама Анджеліна каже, що ні в неї, ні в її колишнього чоловіка таких талантів немає.

"Шайло справді може круто рухатися. Енджі та Бред вражені, вони дуже пишаються", — додало джерело.

В останні місяці Шайло стала не меншою медійною персоною, ніж її знамениті батьки. Вона здивувала всіх, з'явившись на червоній доріжці у сукні, хоча раніше постійно вибирала одяг для хлопчиків і навіть подумувала про зміну статі. Щоправда, на нещодавній прем'єрі документального фільму Paper & Glue у Лос-Анджелесі вона знову позувала фотографам у пацанському вбранні: худі, джинсах та кедах.