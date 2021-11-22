Дочка Анджеліни Джолі знову одяглася на червону доріжку, як хлопчик

Шайло Джолі-Пітт знову повернулася до рваних джинсів і безформним худі

15-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло ще недавно вразила шанувальників своїми появами на червоній доріжці. Вона супроводжувала матір у елегантному жіночному вбранні, але нещодавно знову продемонструвала свою вірність рваним джинсам і унісекс-толстовкам. Про це пише Daily Mail.

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Шайло супроводжувала свою знамениту матір на прем'єрах супергеройського блокбастера "Вічні" та навіть приміряла її вбрання від Dior. Але на нещодавній прем'єрі фільму "Папір і клей" художника JR Шайло знову з'явилася у своїх улюблених рваних джинсах.

[ + – ] Анджеліна Джолі, Шайло, Пакс і JR на прем'єрі фільму "Папір і клей"

Нагадаємо, ще недавно дівчинка говорила, що хоче змінити стать і навіть просила називати її Джоном. Проте від цих планів вона відмовилася. Але не від свого підліткового стилю в одязі.

Так, на прем'єру документального фільму друга Джолі в Лос-Анджелесі Шайло прийшла в чорному худорбі, рваних джинсах і кедах. Косметикою вона не скористалася.

Компанію Анджеліні Джолі склала ще одна її дитина – 17-річний Пакс.

[ + – ] Джолі з дочками на прем'єрі "Вічних" Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шайло цілком могла б заробляти понад 10 мільйонів доларів на рік, якби стала моделлю. Низка модельних агентств уже звернулася до Шайло з пропозиціями про співпрацю, проте вона рішення поки що не ухвалила. Успіх Шайло забезпечений просто тому, ким вона є. Діти знаменитостей нерідко стають зірками лише завдяки батькам.

Так, Лілі-Роуз Депп стала актрисою та моделлю, як і дочка Сінді Кроуфорд, а також сини Елізабет Герлі та Гелени Крістенсен.