Донька Анджеліни Джолі може стати моделлю, – ЗМІ

За словами інсайдерів, Шайло могла б заробляти $10 млн на рік тільки завдяки тому, ким вона є.

15-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло, яка з'являлася на прем'єрі "Вічних" у минулому місяці в елегантних сукнях, змусила ЗМІ говорити про себе не тільки через те, що, зважаючи на все, відмовилася змінювати стать, але й за можливих подальших планів щодо свого місця в шоу-бізнесі, пише журнал Star.

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Видання заявляє, що низка модельних агентств звернулася до Шайло з пропозиціями про співпрацю, що буквально приголомшило дівчину.

"Вони (агентства) вже звертаються. З такими батьками, як Анджеліна та Бред Пітт, Шайло без проблем може укласти модельний контракт. Вона могла легко заробляти $10 млн на рік тільки завдяки тому, хто вона", — цитує видання слова інсайдера.

Шайло нібито хоче піти стопами Кендалл Дженнер і Кайї Гербер і стати моделлю для подіумів, а оскільки дівчинка-підліток уже випробувала на собі, як це — бути перед камерами, їй, як стверджується, не важко стати моделлю для брендів.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Шайло на афтепаті прем'єри "Вічних" Фото: Getty Images

Джерела стверджують, що батьки Шайло по-різному поставилися до модельних перспектив доньки.

"Для Анджеліни правило №1 — Шайло повинна відвідувати всі зустрічі та бути присутньою на фотосесіях. Однак Бред думає, що дочка занадто молода для цього, і хоче, щоб вона вступила до коледжу й отримала вчений ступінь. Він хоче захистити її від індустрії, яка не завжди прихильна до молодих і невинних”, — розповіло анонімне джерело.

Незалежно від того, чим вирішать займатися Шайло та її брати і сестри, Джолі налаштована у всьому їх підтримувати. У 2017 році акторка розповіла ВВС, що хоче, щоб її діти були задоволені тим, чим вони займатимуться у майбутньому.

"Через п'ять років я хотіла б подорожувати світом, відвідуючи своїх дітей, сподіваючись, що вони будуть щасливі та займатимуться справді цікавими справами, і я уявляю, що в багатьох різних частинах світу, і я їх підтримуватиму", — наголосила акторка.

Що стосується Пітта, то, за словами джерел, він підтримує своїх дітей у всьому, що робить їх щасливими:

"Тепер вони досить дорослі, щоб ухвалювати рішення, а він не стоїть на шляху. Він закликав їх бути тими, ким вони хочуть бути. Він не просив би нічого іншого".

Наразі ні Шайло, ні її батьки ніяк не прокоментували, чи вони дійсно отримували пропозиції від модельних агентств.

Нагадаємо, як змінювалися переконання і стиль Шайло, яка раніше заявляла про намір змінити стать і навіть вигадала собі чоловіче ім'я.