Дочь Анджелины Джоли может стать моделью, – СМИ

По словам инсайдеров, Шайло могла бы зарабатывать $10 млн в год только благодаря тому, кем она является.

15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, появлявшаяся на премьере "Вечных" в прошлом месяцев элегантных платьях, заставила СМИ говорить о себе не только из-за того, что, судя по всему, отказалась менять пол, но и из-за возможных дальнейших планов относительно своего места в шоу-бизнесе, пишет журнал Star.

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Издание заявляет, что ряд модельных агентств обратился к Шайло с предложениями о сотрудничестве, что буквально ошеломило девушку.

"Они (агентства) уже обращаются. С такими родителями, как Анджелина и Брэд Питт, Шайло без проблем заключит модельный контракт. Она могла легко зарабатывать $10 млн в год только благодаря тому, кто она", – цитирует издание слова инсайдера.

Шайло якобы хочет пойти по стопам Кендалл Дженнер и Кайи Гербер и стать моделью для подиумов, а поскольку девочка-подросток уже испытала на себе, каково это – быть перед камерами, ей, как утверждается, не составит труда стать моделью для брендов.

[ + – ] Анджелина Джоли и Шайло на афтепати премьеры "Вечных" Фото: Getty Images

Источники утверждают, что родители Шайло по-разному отнеслись к модельным перспективам дочери.

"Для Анджелины правило №1 – Шайло ​​должна посещать все встречи и присутствовать на фотосессиях. Однако Брэд думает, что дочь слишком молода для этого, и хочет, чтобы она поступила в колледж и получила ученую степень. Он хочет защитить ее от индустрии, которая не всегда благосклонна к молодым и невинным ", – рассказал анонимный источник.

Независимо от того, чем решат заниматься Шайло и ее братья и сестры, Джоли настроена во всем их поддерживать. В 2017 году актриса рассказала BBC, что хочет, чтобы ее дети были довольны тем, чем они будут заниматься в будущем.

"Через пять лет я хотела бы путешествовать по миру, навещая своих детей, надеясь, что они будут счастливы и будут заниматься действительно интересными делами, и я представляю, что во многих разных частях мира, и я буду их поддерживать", – подчеркнула актриса.

Что касается Питта, то, по словам источников, он поддерживает своих детей во всем, что делает их счастливыми:

"Теперь они достаточно взрослые, чтобы принимать решения, а он не стоит на пути. Он призывал их быть теми, кем они хотят быть. Он не стал бы просить ничего другого".

На данный момент ни Шайло, ни ее родители никак не прокомментировали, действительно ли они получали предложения от модельных агентств.

Напомним, как менялись убеждения и стиль Шайло, ранее заявлявшей о намерении сменить пол и даже придумавшей себе мужское имя.