Дочь Анджелины Джоли снова оделась на красную дорожку, как мальчишка

Шайло Джоли-Питт снова вернулась с рваным джинсам и бесформенным худи

15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло еще недавно поразила поклонников своими появлениями на красной дорожке. Она сопровождала мать в элегантных женственных нарядах, но недавно снова продемонстрировала свою верность рваным джинсам и унисекс-толстовкам. Об этом пишет Daily Mail.

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Шайло сопровождала свою знаменитую мать на премьерах супергеройского блокбастера "Вечные", и даже примерила ее наряд от Dior. Но на недавней премьере фильма "Бумага и клей" художника JR Шайло снова появилась в своих любимых рваных джинсах.

[ + – ] Анджелина Джоли, Шайло, Пакс и JR на премьере фильма "Бумага и клей"

Напомним, еще недавно девочка говорила, что хочет сменить пол и даже просила называть ее Джоном. Впрочем, от этих планов она отказалась. Но не от своего подросткового стиля в одежде.

Так, на премьеру документального фильма друга Джоли в Лос-Анджелесе Шайло пришла в черном худи, рваных джинсах и кедах. Косметикой она не пользовалась.

Компанию Анджелине Джоли составил еще один ее ребенок – 17-летний Пакс.

[ + – ] Джоли с дочерьми на премьере фильма "Вечные" Фото: Getty Images

Напомним, ранее стало известно, что Шайло вполне могла бы зарабатывать более 10 миллионов долларов в год, если бы стала моделью. Ряд модельных агентств уже обратился к Шайло с предложениями о сотрудничестве, однако она решения пока не приняла. Успех Шайло обеспечен просто благодаря тому, кем она является. Дети знаменитостей нередко становятся звездами только благодаря родителям.

Так, Лили-Роуз Депп стала актрисой и моделью, как и дочь Синди Кроуфорд, а также сыновья Элизабет Херли и Хелены Кристенсен.