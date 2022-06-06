Дочка Анджеліни Джолі продемонструвала почуття ритму та показала, як танцює

Дівчина буквально живе танцями.

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16-річна дочка голлівудських суперзірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло продовжує підкорювати хіп-хоп-індустрію. Так, дівчина продемонстрували свої танцювальні рухи під хіт Еда Ширана Shivers у новому відео, яке одразу ж розлетілося Мережею.

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Шайло вміло рухається у такт разом із двома іншими дівчатами під час уроку танців. На ній повністю чорний спортивний костюм з відповідними кросівками, а волосся зібране в пучок.

За словами інсайдерів, танці — "головна любов Шайло прямо зараз", і "вона справді хороша у цьому".

"Шайло — типовий підліток, і вона висловлює себе різними способами. Їй подобається, що вона може відчувати музику, відпускати і бути вільною, що дуже важливо. Їй подобаються всі стилі танцю, але найбільше їй подобаються хіп-хоп та фрістайл", — кажуть знайомі дівчата.

Щодо її знаменитих батьків, то 58-річний Бред і 46-річна Анджеліна "вражені" танцювальними здібностями Шайло і "вони дуже пишаються".

Про Шайло світ заговорив після того, як наприкінці 2021 року вона з'явилася на червоній доріжці разом із матір'ю, братами та сестрами на прем'єрі "Вічних" у різних світових столицях. Дівчина, яка довгий час хотіла стати чоловіком, показала всьому світу, що прийняла свій гендер і перетворилася на гарну підлітку, якій дуже личать сукні, перешиті з дизайнерських нарядів її матері.

У листопаді 2021 року стало відомо, що Шайло отримала "кілька пропозицій" у модельній індустрії.

Джерело пояснило, що Анджеліна "добре розуміє, що світ моди виявляє інтерес до моделі Шайло, але вона не "підштовхує" свою дочку до чогось. Крім того, володарка премії "Оскар" "знає, що Шайло має голову на плечах", але Анджеліна не "кине її на з'їдання вовкам" і "спрямовуватиме її, як тільки зможе".

"Енджі була там, вона краще за більшість знає підводні камені того, з чим може зіткнутися дитина знаменитості. Енджі всіляко захищає своїх дітей. Бред знає, що його діти в надійних руках", — підкреслив інсайдер.

Нагадаємо, Шайло свариться з матір'ю через те, що та не дозволяє їй водити машину. Незважаючи на те, що її дочці16, і вона мріє отримати права водія, оскароносна актриса відмовляється давати їй на цей дозвіл.