Дочь Анджелины Джоли продемонстрировала чувство ритма и показала, как танцует

Девочка буквально живет танцами.

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16-летняя дочь голливудских суперзвезд Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло продолжает покорять хип-хоп-индустрию. Так, девушка продемонстрировали свои танцевальные движения под хит Эда Ширана Shivers в новом видео, которое сразу же разлетелось по Сети.

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Шайло умело двигается в такт вместе с двумя другими девушками во время урока танцев. На ней – полностью черный спортивный костюм с соответствующими кроссовками, а волосы собраны в пучок.

По словам инсайдеров, танцы – "главная любовь Шайло прямо сейчас", и "она действительно хороша в этом".

"Шайло — типичный подросток, и она выражает себя разными способами. Ей нравится, что она может чувствовать музыку, отпускать и быть свободной, что очень важно. Ей нравятся все стили танца, но больше всего ей нравятся хип-хоп и фристайл", – говорят знакомые девушки.

Что касается ее знаменитых родителей, то 58-летний Брэд и 46-летняя Анджелина "впечатлены" танцевальными способностями Шайло и "они очень гордятся".

О Шайло мир заговорил после того, как в конце 2021 года она появилась на красной дорожке вместе с матерью, братьями и сестрами на премьере "Вечных" в разных мировых столицах. Девушка, которая долгое время хотела стать мужчиной, показала всему миру, что приняла свой гендер и превратилась в красивого подростка, которому очень к лицу платья, перешитые с дизайнерских нарядов ее матери

В ноябре 2021 года стало известно, что Шайло получила "пару предложений" в модельной индустрии.

Источник пояснил, что Анджелина "хорошо понимает, что мир моды проявляет интерес к модели Шайло, но она не "подталкивает" свою дочь к чему-либо. Кроме того, обладательница премии "Оскар" "знает, что у Шайло есть голова на плечах", но Анджелина не "бросит ее на съедение волкам" и "будет направлять ее, как только сможет".

"Энджи была там, она лучше большинства знает подводные камни того, с чем может столкнуться ребенок знаменитости. Энджи всячески защищает своих детей. Брэд знает, что его дети в надежных руках", – подчеркнул инсайдер.

Напомним, Шайло ссорится с матерью из-за того, что та не позволяет ей водить машину. Несмотря на то, что ее дочери16, и она мечтает получить водительские права, оскароносная актриса отказывается давать ей на это разрешение.