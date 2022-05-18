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Анджелина Джоли не разрешает дочери Шайло водить машину - СМИ

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Анджелина Джоли, Шайло, дети
Фото: Getty Images | 15-летняя Шайло грозится поступить в колледж подальше от дома, чтобы реже видеться с Джоли.

Голливудская актриса воспитывает старшую биологическую дочку в строгости.

Голливудская звезда Анджелина Джолли, несмотря на плотный график работы, все свободное время старается посвящать своим детям — у актрисы их шестеро. Знаменитость часто замечают на прогулках, шопинге, выставках вместе с наследниками. При этом актриса, как оказалось, очень строгая мама и держит детей буквально в ежовых рукавицах.

Как пишет журнал Оk со ссылкой на свои источники, особенно достается 15-летней биологической дочери Шайло, которая, будучи подростком, хочет быть как можно более свободной и независимой от родительского контроля. Однако с Анджелиной Джоли такой номер не пройдет. Несмотря на то, что ее дочери совсем скоро исполнится 16, и она мечтает получить водительские права, оскароносная актриса отказывается давать ей на это разрешение. Кроме того для Шайло существуют особенно строгие правила относительно времени, которое она проводит с друзьями. Девочка должна быть дома строго в восемь и ни минутой позже.

"У нее очень ранний комендантский час — ее служба безопасности должна вернуть ее домой в 8 вечера, без исключений", — говорит инсайдер издания.

В журнале отмечают, что девочке-подростку такой контроль совершенно не нравится, особенно если вспомнить, что к ее старшим братьям 20-ти летнему Мэддоксу и 18-ти летнему Паксу таких мер не применяли. В возрасте Шайло парни делали все, что им заблагорассудится, поэтому девочка не понимает, почему мама так несправедлива.

Анджелина Джоли не разрешает дочери водить машину
Анджелина Джоли не разрешает дочери водить машину
Фото: Getty Images

"Мэддоксу и Паксу разрешили сесть за руль и ездить самостоятельно, когда они достигли ее возраста ", — продолжил источник. По информации инсайдера, Шайло всеми силами сопротивляется родительскому контролю. Каждая ссора с Джоли относительно поведения дочери заканчивается тем, что подросток убегает в свою комнату, громко хлопнув дверью. При этом в пиковые моменты скандалов Шайло угрожает Джоли, что поступит в колледж как можно дальше от дома, чтобы реже видеться со звездной родительницей.

Напомним, у Анджелины Джоли и его бывшего супруга Брэда Пита шестеро детей — 20-летний приемный сын Мэддокс, 18-летний приемный сын Пакс, 17-летняя приемная дочь Захара, 15-летняя дочь Шайло и 13-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Анджелина Джоли с детьми - Шайлой, Захарой, Вивьен, Ноксом и Мэддоксом.
Анджелина Джоли с детьми - Шайлой, Захарой, Вивьен, Ноксом и Мэддоксом.
Фото: Getty Images

Старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло с трехлетнего возраста считала себя мальчиком. Она носила мужскую одежду, коротко стриглась и просила называть ее Джоном, а также СМИ писали, что в 13 лет Шайло начала принимать гормоны, чтобы в будущем сменить пол. Неожиданно для поклонников Анджелины Джоли в 2021 году Шайло стала появляться на публике в платьях. Особенно поразило фанатов актрисы появление ее старшей дочки на премьере фильма "Вечные" в Лондоне. Для мероприятия Шайло выбрала платье Dior, в котором раньше на публике уже появлялась сама Анджелина Джоли.

Как писал ранее Фокус, недавно Анджелина Джоли приезжала во Львов. Поездка в Украину, где продолжается полномасштабная война, сильно впечатлила актрису, о чем она рассказала своим фанатам в соцсетях.