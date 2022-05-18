Анджелина Джоли не разрешает дочери Шайло водить машину - СМИ

Голливудская актриса воспитывает старшую биологическую дочку в строгости.

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Голливудская звезда Анджелина Джолли, несмотря на плотный график работы, все свободное время старается посвящать своим детям — у актрисы их шестеро. Знаменитость часто замечают на прогулках, шопинге, выставках вместе с наследниками. При этом актриса, как оказалось, очень строгая мама и держит детей буквально в ежовых рукавицах.

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Как пишет журнал Оk со ссылкой на свои источники, особенно достается 15-летней биологической дочери Шайло, которая, будучи подростком, хочет быть как можно более свободной и независимой от родительского контроля. Однако с Анджелиной Джоли такой номер не пройдет. Несмотря на то, что ее дочери совсем скоро исполнится 16, и она мечтает получить водительские права, оскароносная актриса отказывается давать ей на это разрешение. Кроме того для Шайло существуют особенно строгие правила относительно времени, которое она проводит с друзьями. Девочка должна быть дома строго в восемь и ни минутой позже.

"У нее очень ранний комендантский час — ее служба безопасности должна вернуть ее домой в 8 вечера, без исключений", — говорит инсайдер издания.

В журнале отмечают, что девочке-подростку такой контроль совершенно не нравится, особенно если вспомнить, что к ее старшим братьям 20-ти летнему Мэддоксу и 18-ти летнему Паксу таких мер не применяли. В возрасте Шайло парни делали все, что им заблагорассудится, поэтому девочка не понимает, почему мама так несправедлива.

[ + – ] Анджелина Джоли не разрешает дочери водить машину Фото: Getty Images

"Мэддоксу и Паксу разрешили сесть за руль и ездить самостоятельно, когда они достигли ее возраста ", — продолжил источник. По информации инсайдера, Шайло всеми силами сопротивляется родительскому контролю. Каждая ссора с Джоли относительно поведения дочери заканчивается тем, что подросток убегает в свою комнату, громко хлопнув дверью. При этом в пиковые моменты скандалов Шайло угрожает Джоли, что поступит в колледж как можно дальше от дома, чтобы реже видеться со звездной родительницей.

Напомним, у Анджелины Джоли и его бывшего супруга Брэда Пита шестеро детей — 20-летний приемный сын Мэддокс, 18-летний приемный сын Пакс, 17-летняя приемная дочь Захара, 15-летняя дочь Шайло и 13-летние близнецы Нокс и Вивьен.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми - Шайлой, Захарой, Вивьен, Ноксом и Мэддоксом. Фото: Getty Images

Старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло с трехлетнего возраста считала себя мальчиком. Она носила мужскую одежду, коротко стриглась и просила называть ее Джоном, а также СМИ писали, что в 13 лет Шайло начала принимать гормоны, чтобы в будущем сменить пол. Неожиданно для поклонников Анджелины Джоли в 2021 году Шайло стала появляться на публике в платьях. Особенно поразило фанатов актрисы появление ее старшей дочки на премьере фильма "Вечные" в Лондоне. Для мероприятия Шайло выбрала платье Dior, в котором раньше на публике уже появлялась сама Анджелина Джоли.

Как писал ранее Фокус, недавно Анджелина Джоли приезжала во Львов. Поездка в Украину, где продолжается полномасштабная война, сильно впечатлила актрису, о чем она рассказала своим фанатам в соцсетях.