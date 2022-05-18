RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Анджеліна Джолі не дозволяє дочці Шайло керувати автомобілем, — ЗМІ

1543
Анджеліна Джолі, Шайло, діти
Фото: Getty Images | 15-річна Шайло погрожує вступити до коледжу подалі від будинку, щоб рідше бачитися з Джолі

Голлівудська акторка суворо виховує старшу біологічну доньку.

Голлівудська зірка Анджеліна Джоллі, попри щільний графік роботи, увесь вільний час намагається присвячувати своїм дітям — в акторки їх шестеро. Знаменитість часто помічають на прогулянках, шопінгу, виставках разом зі спадкоємцями. Водночас акторка, як виявилося, дуже строга мама і тримає дітей буквально в їжакових рукавицях.

Як пише журнал Оk з посиланням на свої джерела, особливо дістається 15-річній біологічній дочці Шайло, яка, бувши підлітком, хоче бути якомога вільнішою та незалежною від батьківського контролю. Однак з Анджеліною Джолі такий номер не пройде. Попри те, що її дочці зовсім скоро виповниться 16, і вона мріє отримати права водія, оскароносна акторка відмовляється давати їй на цей дозвіл. Крім того, для Шайло існують особливо суворі правила щодо часу, який вона проводить з друзями. Дівчинка повинна бути вдома строго о восьмій і ні хвилиною пізніше.

"У неї дуже рання комендантська година — її служба безпеки має повернути її додому о 8-й вечора, без винятків", — каже інсайдер видання.

У журналі зазначають, що дівчинці-підлітку такий контроль абсолютно не подобається, особливо якщо згадати, що до її старших братів 20-річного Медокса і 18-річного Пакса таких заходів не вживали. У віці Шайло хлопці робили все, що їм заманеться, тому дівчинка не розуміє, чому мама така несправедлива.

Анджеліна Джолі не дозволяє дочці керувати автомобілем
Анджеліна Джолі не дозволяє дочці керувати автомобілем
Фото: Getty Images

"Медоксу і Паксу дозволили сісти за кермо і їздити самостійно, коли вони досягли її віку", — продовжило джерело. За інформацією інсайдера, Шайло всіма силами чинить опір батьківському контролю. Кожна сварка з Джолі щодо поведінки доньки закінчується тим, що підліток тікає до своєї кімнати, грюкнувши дверима. Водночас в пікові моменти скандалів Шайло загрожує Джолі, що поступить до коледжу якнайдалі від дому, щоб рідше бачитися із зірковою мамою.

Нагадаємо, в Анджеліни Джолі та його колишнього чоловіка Бреда Піта шестеро дітей — 20-річний всиновлений син Медокс, 18-річний всиновлений син Пакс, 17-річна всиновлена дочка Захара, 15-річна дочка Шайло та 13-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

Анджеліна Джолі з дітьми — Шайлою, Захарою, Вів'єн, Ноксом та Медоксом
Анджеліна Джолі з дітьми — Шайлою, Захарою, Вів'єн, Ноксом та Медоксом
Фото: Getty Images

Старша біологічна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло з трирічного віку вважала себе хлопчиком. Вона носила чоловічий одяг, коротко стриглася і просила називати його Джоном, а також ЗМІ писали, що у 13 років Шайло почала приймати гормони, щоб у майбутньому змінити стать. Несподівано для шанувальників Анджеліни Джолі у 2021 році Шайло стала з'являтися на публіці у сукнях. Особливо вразила фанатів акторки поява її старшої доньки на прем'єрі "Вічні" у Лондоні. Для заходу Шайло обрала сукню Dior, у якій раніше на публіці вже з'являлася сама Анджеліна Джолі.

Як писав раніше Фокус, нещодавно Анджеліна Джолі приїжджала до Львова. Поїздка в Україну, де триває повномасштабна війна, дуже вразила акторку, про що вона розповіла своїм фанатам у соцмережах.