Анджеліна Джолі не дозволяє дочці Шайло керувати автомобілем, — ЗМІ

Голлівудська акторка суворо виховує старшу біологічну доньку.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Голлівудська зірка Анджеліна Джоллі, попри щільний графік роботи, увесь вільний час намагається присвячувати своїм дітям — в акторки їх шестеро. Знаменитість часто помічають на прогулянках, шопінгу, виставках разом зі спадкоємцями. Водночас акторка, як виявилося, дуже строга мама і тримає дітей буквально в їжакових рукавицях.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як пише журнал Оk з посиланням на свої джерела, особливо дістається 15-річній біологічній дочці Шайло, яка, бувши підлітком, хоче бути якомога вільнішою та незалежною від батьківського контролю. Однак з Анджеліною Джолі такий номер не пройде. Попри те, що її дочці зовсім скоро виповниться 16, і вона мріє отримати права водія, оскароносна акторка відмовляється давати їй на цей дозвіл. Крім того, для Шайло існують особливо суворі правила щодо часу, який вона проводить з друзями. Дівчинка повинна бути вдома строго о восьмій і ні хвилиною пізніше.

"У неї дуже рання комендантська година — її служба безпеки має повернути її додому о 8-й вечора, без винятків", — каже інсайдер видання.

У журналі зазначають, що дівчинці-підлітку такий контроль абсолютно не подобається, особливо якщо згадати, що до її старших братів 20-річного Медокса і 18-річного Пакса таких заходів не вживали. У віці Шайло хлопці робили все, що їм заманеться, тому дівчинка не розуміє, чому мама така несправедлива.

[ + – ] Анджеліна Джолі не дозволяє дочці керувати автомобілем Фото: Getty Images

"Медоксу і Паксу дозволили сісти за кермо і їздити самостійно, коли вони досягли її віку", — продовжило джерело. За інформацією інсайдера, Шайло всіма силами чинить опір батьківському контролю. Кожна сварка з Джолі щодо поведінки доньки закінчується тим, що підліток тікає до своєї кімнати, грюкнувши дверима. Водночас в пікові моменти скандалів Шайло загрожує Джолі, що поступить до коледжу якнайдалі від дому, щоб рідше бачитися із зірковою мамою.

Нагадаємо, в Анджеліни Джолі та його колишнього чоловіка Бреда Піта шестеро дітей — 20-річний всиновлений син Медокс, 18-річний всиновлений син Пакс, 17-річна всиновлена дочка Захара, 15-річна дочка Шайло та 13-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми — Шайлою, Захарою, Вів'єн, Ноксом та Медоксом Фото: Getty Images

Старша біологічна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло з трирічного віку вважала себе хлопчиком. Вона носила чоловічий одяг, коротко стриглася і просила називати його Джоном, а також ЗМІ писали, що у 13 років Шайло почала приймати гормони, щоб у майбутньому змінити стать. Несподівано для шанувальників Анджеліни Джолі у 2021 році Шайло стала з'являтися на публіці у сукнях. Особливо вразила фанатів акторки поява її старшої доньки на прем'єрі "Вічні" у Лондоні. Для заходу Шайло обрала сукню Dior, у якій раніше на публіці вже з'являлася сама Анджеліна Джолі.

Як писав раніше Фокус, нещодавно Анджеліна Джолі приїжджала до Львова. Поїздка в Україну, де триває повномасштабна війна, дуже вразила акторку, про що вона розповіла своїм фанатам у соцмережах.