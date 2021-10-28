Дочка Анджеліни Джолі з'явилася на червоній доріжці у вкороченій сукні матері

Анджеліна Джолі вдруге з'явилася на прем'єрі "Вічних" із п'ятьма з шести своїх дітей, і її старша рідна дочка знову опинилася в центрі уваги.

15-річна дочка американських акторів Бреда Пітта й Анджеліни Джолі Шайло продовжує нарівні з матір'ю підкорювати червоні доріжки на прем'єрі фільму "Вічні", промо якого після Римського кінофестивалю стартувало у Великій Британії, пише Daily Mail.

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На прем'єру картини у BFI IMAX Waterloo в Лондоні актриса прийшла з п'ятьма дітьми. Окрім Шайло, її супроводжували 16-річна Захара, 13-річні близнюки Вів'єн і Нокс та 20-річний Меддокс.

Старша рідна дочка Джолі й цього разу привернула увагу публіки своєю сукнею. Дівчина одягла на прем'єру вкорочену версію сукні Dior, у якій її мати була під час промо другої частини "Малефісенти" у 2019 році.

[ + – ] Шайло у 2021 році й Анджеліна Джолі у 2019-му Фото: Скриншот

Вбрання, яке спочатку було в підлогу, сягало дівчині до колін, підкреслюючи її стрункі ноги. Під нього Шайло взула чорні балетки, а в її вухах були золоті кільця-сережки. Образ доповнювали зібране в зачіску волосся та легкий макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Шайло з'явилася в сережках і з легким макіяжем на обличчі Фото: Getty Images

Таким чином, Шайло повторила вчинок своєї сестри Захари. Та на прем'єрі "Вічних" сяяла в кутюрній сукні Elie Saab Couture, яку у 2014 році Джолі обрала на церемонію вручення "Оскара".

Шайло показала всьому світу, що передумала міняти стать і прийняла свою жіночність. За її перетворенням публіка із захопленням спостерігає вже кілька тижнів, починаючи з того дня, коли вона разом із матір'ю, братами та сестрами вийшла на публіку в Лос-Анджелесі на перший показ супергеройського бойовика в сукні, переробленій із одного з нарядів матері. З того часу дівчина демонструє стильне молодіжне вбрання, серед якого поки що немає місця шортам, штанам і брючним костюмам, як це було кілька років раніше.

Нагадаємо, як змінювався стиль і переконання Шайло Джолі-Пітт, яка збиралася стати хлопчиком і навіть придумала собі чоловіче ім'я.