Звездный хореограф Голливуда показал, как танцует дочь Анджелины Джоли (видео)

Шайло Джолт-Питт очень увлечена танцами и делаят поразительные успехи в хип-хопе.

16-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло делает большие успехи в танцах, свидетельством чему – новое видео от известного лос-анджелесского хореографа Гамильтона Эванса, которое он опубликовал на своем канале YouTube.

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Девушка вместе с двумя другими ученицами станцевала минутную программу под новую песню Doja Cat Vegas танцевальном комплексе "Миллениум" в Студио-Сити.

Шайло собрала волосы в небрежную прическу и надела черную футболку с надписью Beatles, подходящие мешковатые брюки и темно-бордовые кроссовки Vans для полной свободы движений.

На протяжении всего выступления Джоли-Питт поддерживала интенсивный зрительный контакт с камерой. Ее движения были очень четкими и энергичными.

Гамильтон Эванс приехал в США из Великобритании. Ему 33 года, и он является буддистом и целителем Рэйки. В опубликованном видео мужчина танцует первым вместе с двумя своими влспитанниками.

Что касается Шайло, то она уже несколько лет ходит на занятия и очень увлечена тем, что делает. За это время она нашла друзей, с которыми теперь активно делится в чатах любимыми песнями и весело проводит время.

"Учителя очень впечатлены ею и говорят, что нет предела возможностям, если она хочет подняться на следующий уровень, и Шайло может это сделать. Брэд и Энджи очень гордятся. У них не будет проблем, если она захочет стать профессионалом, но они никоим образом не навязывают ей это", – говорят инсайдеры.

Ранее Шайло уже появлялась в видео Гамильтона, когда танцевала под новый трек Лиззо About Damn Time.

Девушка пробует себя не только в танцах. В 2008 году, еще будучи двухлетним ребенком, она сыграла дочь экранного героя Брэда Питта Кэролайн в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона", собравшего в мировом прокате $335,8 млн.

[ + – ] Маленькая Шайло в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона" Фото: Скриншот

В 2016 году Шайло озвучила панду Шуай Шуай в анимационной комедии Дженнифер Ю Нельсон и Алессандро Карлони "Кунг-фу Панда 3", где главную роль озвучила ее мама. Кассовые сборы мультфильма составили $521,2 млн.

[ + – ] Дочь Анджелины Джоли озвучила панду Шуай Шуай Фото: Скриншот

Ранее СМИ писали о том, что Шайло хотела сменить пол и даже выбрала себе мужское имя, однако предполагаемой гормонотерапии помешала пандемия коронавируса. Посидев в изоляции больше года, дочь Анджелины Джоли передумала становиться мальчиком и появилась на красных дорожках в красивых платьях, перешитых с кутюрных нарядов своей матери.