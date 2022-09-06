Чорно-біла класика: Анджеліна Джолі в найуніверсальнішому ансамблі для шопінгу

Знаменитість разом із сином заїхали до зоомагазину прикупити пару речей для собаки.

46-річна оскароносна американська акторка Анджеліна Джолі вирушила на шопінг до зоомагазину Precision Pet Products ProValu в Лос-Анджелесі в компанії 18-річного прийомного сина Пакса і виглядала водночас так само бездоганно, як завжди. Знімки, зроблені папарацці на виході з магазину, вже облетіли в соцмережі.

Для походу за товарами для собаки Енджі одягла білу футболку, чорні шовкові штани-кльош та відповідні сандалії на платформі. Образ доповнювали сонцезахисні окуляри та велика стьобана сумка, що висіла в акторки на плечі.

Пакс одягнений у бежеву футболку, чорні мішкуваті штани, білі парусинові туфлі та фіолетову кепку Awake NY. Хлопець ніс у руках дводверну клітку для собаки за $35, а також лежанку.

Усі покупки мати та син завантажили у багажник великого позашляховика, поряд з яким знаходився їхній охоронець.

За словами Джолі, Пакс тішить її своїми успіхами. Акторка розповіла, що він "завзято працював" в Італії на знімальному майданчику її п'ятої режисерської роботи "Без крові", будучи помічником режисера.

Раніше ми писали про те, що всиновлена донька акторки Захара стала студенткою престижного коледжу, а рідна дочка Джолі та Пітта Шайло радує своїми здобутками на танцювальній ниві.

Тим часом Енджі не залишає спроб покарати колишнього чоловіка за рукоприкладство на борту літака у 2016 році. Вона навіть подала позов проти ФБР, проте суддя відмовився порушувати справу.