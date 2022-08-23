Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

"Вона геній". Сальма Хаєк назвала Анджеліну Джолі найкращим режисером

Сальма Хаєк, анджеліна джолі, без крові, анджеліна джолі режисер, фільм сальми хаєк і анджеліни джолі
Фото: Getty Images | Сальма Хаєк та Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Вічні"

Раніше відомі акторки разом знялися у фільмі "Вічні".

55-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк назвала Анджеліну Джолі найкращим режисером, з яким вона коли-небудь працювала. Про це пише Deadline.

Зірка фільму "Вічні" зізналась, що Джолі — справжній фахівець та професіонал своєї справи. На думку Сальми Хаєк, її колега по цеху найкращий режисер наразі.

"Я насолоджувалася кожною секундою роботи з нею. Мені було так приємно щодня приходити на роботу. Вона геній і проробила колосальну роботу. Можливо, це буде її найкращим фільмом", — зізналася "підопічна" Анджеліни Джолі.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі
Фото: nationalgeographic.com

Зокрема Сальма Хаєк розповіла, що Анджеліна Джолі доволі легко знаходила спільну мову з колегами на знімальному майданчику.

"Найбільше мене вразила її доброта до кожної людини на майданчику", — зізналася 55-річна Сальма Хаєк

Зазначимо, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі вирішила спробувати себе в новому амплуа та стати режисером. Вона знімає фільм "Без крові" — екранізацію однойменного твору Алессандро Барікко.

Сальма Хаєк відкрито підтримала Україну

Нагадаємо, 55-річна Сальма Хаєк продемонструвала ідеальний пляжний образ для серпня 2022.

Також Фокус писав про приватну вечерю Сальми Хаєк та Тома Круза у Лондоні напередодні.