"Вона геній". Сальма Хаєк назвала Анджеліну Джолі найкращим режисером

Раніше відомі акторки разом знялися у фільмі "Вічні".

55-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк назвала Анджеліну Джолі найкращим режисером, з яким вона коли-небудь працювала. Про це пише Deadline.

Зірка фільму "Вічні" зізналась, що Джолі — справжній фахівець та професіонал своєї справи. На думку Сальми Хаєк, її колега по цеху найкращий режисер наразі.

"Я насолоджувалася кожною секундою роботи з нею. Мені було так приємно щодня приходити на роботу. Вона геній і проробила колосальну роботу. Можливо, це буде її найкращим фільмом", — зізналася "підопічна" Анджеліни Джолі.

[ + – ] Анджеліна Джолі Фото: nationalgeographic.com

Зокрема Сальма Хаєк розповіла, що Анджеліна Джолі доволі легко знаходила спільну мову з колегами на знімальному майданчику.

"Найбільше мене вразила її доброта до кожної людини на майданчику", — зізналася 55-річна Сальма Хаєк

Зазначимо, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі вирішила спробувати себе в новому амплуа та стати режисером. Вона знімає фільм "Без крові" — екранізацію однойменного твору Алессандро Барікко.

[ + – ] Сальма Хаєк відкрито підтримала Україну

Нагадаємо, 55-річна Сальма Хаєк продемонструвала ідеальний пляжний образ для серпня 2022.

Також Фокус писав про приватну вечерю Сальми Хаєк та Тома Круза у Лондоні напередодні.