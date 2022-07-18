Том Круз і Сальма Хаєк повечеряли у Лондоні (фото)
До зіркових друзів приєднався і чоловік Сальми Хаєк.
Голлівудський актор Том Круз та мексикано-американська акторка Сальма Хаєк відправились на вечерю у столиці Великобританії. Про це пише Wion.
Разом із зірковими друзями на вечірню прогулянку вийшов і чоловік Сальми, французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно.
Для вечері у Лондоні 55-річна Сальма Хаєк обрала довгу сіру спідницю, чорну блузку та бомбер. Доповнили аутфіт темна сумка та золоті прикраси. Тим часом чоловік акторка надягнув класичний костюм з білою сорочкою.
60-річний Том Круз обрав для виходу чорну футболку та темно-сині джинси. То ж образи знаменитостей були доволі повсякденні та комфортні.
"Коли ти запросила свого друга Тома на вечерю", — підписала фото та відео зі спільного вечора 55-річна акторка.
Зазначимо, що наразі Сальма Хаєк працює над фільмом "Без крові" у Римі, режисером якого виступає ще одна голлівудська зірка Анджеліна Джолі. Тим часом Том Круз збирає чергові рекорди свого нового фільму "Топ Ган: Меверік", який вже у світовому прокаті зібрав понад мільярд доларів.
Нагадаємо, нещодавно 60-річний Том Круз проводив час у компанії Наталі Портман та Серени Вільямс.
Також Фокус писав про відпочинок Сальми Хаєк та її чоловіка на розкішній яхті. 55-річна акторка продемонструвала фігуру в бікіні.