Том Круз і Сальма Хаєк повечеряли у Лондоні (фото)

До зіркових друзів приєднався і чоловік Сальми Хаєк.

Голлівудський актор Том Круз та мексикано-американська акторка Сальма Хаєк відправились на вечерю у столиці Великобританії. Про це пише Wion.

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Разом із зірковими друзями на вечірню прогулянку вийшов і чоловік Сальми, французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно.

Для вечері у Лондоні 55-річна Сальма Хаєк обрала довгу сіру спідницю, чорну блузку та бомбер. Доповнили аутфіт темна сумка та золоті прикраси. Тим часом чоловік акторка надягнув класичний костюм з білою сорочкою.

[ + – ] Том Круз та Сальма Хаєк у Лондоні

60-річний Том Круз обрав для виходу чорну футболку та темно-сині джинси. То ж образи знаменитостей були доволі повсякденні та комфортні.

"Коли ти запросила свого друга Тома на вечерю", — підписала фото та відео зі спільного вечора 55-річна акторка.

[ + – ] Том Круз та Сальма Хаєк у Лондоні

Зазначимо, що наразі Сальма Хаєк працює над фільмом "Без крові" у Римі, режисером якого виступає ще одна голлівудська зірка Анджеліна Джолі. Тим часом Том Круз збирає чергові рекорди свого нового фільму "Топ Ган: Меверік", який вже у світовому прокаті зібрав понад мільярд доларів.

Нагадаємо, нещодавно 60-річний Том Круз проводив час у компанії Наталі Портман та Серени Вільямс.

Також Фокус писав про відпочинок Сальми Хаєк та її чоловіка на розкішній яхті. 55-річна акторка продемонструвала фігуру в бікіні.