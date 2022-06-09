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Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в бікіні (фото)

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Сальма Хаєк, Сальма Хаєк у бікіні, Сальма Хаєк стиль, Сальма Хаєк на яхті з чоловіком
Фото: Getty Images | Сальма Хаєк

Знаменитість станцювала для свого чоловіка нас столі.

55-річна голлівудська акторка Сальма Хаєк показала, як відпочиває зі своїм чоловіком-мільярдером Фраснуа-Анрі Піно на розкішній яхті. Знаменитість поділилася кількома фото з морської прогулянки у своєму Instagram.

Мексикано-американська акторка танцювала на столі у лавандовому роздільному купальнику. А на одному з фото засвітився і чоловік Сальми, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, з яким вони одружилися у 2009 році та виховують спільну доньку Валентину.

Сальма Хаєк у лавандовому бікіні

Фоловери американської знаменитості засипали її схвальними коментарями щодо її прекрасного вигляду.

"Неймовірна", "Мій приклад для наслідування", "Захоплива", — коментують серію фото з яхти підписники Хаєк.

55-річна Сальма Хаєк всіляко підтримує свою фігуру. Вона регулярно займається фізичними вправами та дотримується здорового режиму харчування.

Нагадаємо, Сальма Хаєк знялася в першій спільній фотосесії зі своєю 14-річною донькою Валентиною, яку часто порівнюють із зірковою мамою.

Також Фокус писав про незвичайну роль 55-річної акторки у рекламному ролику автомобіля. Сальма Хаєк на кілька секунд стала богинею Герою, у той час як Арнольд Шварценеггер приміряв роль Зевса.