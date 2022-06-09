Сальма Хайек показала фигуру в бикини (фото)

Знаменитость станцевала для своего мужа на столе.

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55-летняя голливудская актриса Сальма Хайек показала, как отдыхает со своим мужем-миллиардером Фраснуа-Анри Пино на роскошной яхте. Знаменитость поделилась несколькими фото из морской прогулки в своем Instagram.

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Мексикано-американская актриса танцевала на столе в лавандовом раздельном купальнике. А на одном из фото засветился и муж Сальмы, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, за которого она вышла замуж в 2009 году. Супруги воспитывают общую дочь Валентину.

[ + – ] Сальма Хайек в лавандовом бикини

Фолловеры американской знаменитости засыпали ее одобрительными комментариями по поводу прекрасного вида актрисы.

"Невероятная", "Мой пример для подражания", "Увлекательная", — комментируют серию фото с яхты подписчики Хайек.

55-летняя Сальма Хайак всячески поддерживает свою фигуру. Она регулярно занимается физическими упражнениями и соблюдает здоровый режим питания.

Напомним, Сальма Хайек снялась в первой совместной фотосессии со своей 14-летней дочерью Валентиной, которую часто сравнивают со звездной мамой.

Также Фокус писал о необычной роли 55-летней актрисы в рекламном ролике автомобиля. Сальма Хайек на несколько секунд стала богиней Герой, в то время как Арнольд Шварценеггер примерил роль Зевса.