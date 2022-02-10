Появился рекламный ролик, в котором Арнольд Шварценеггер и Сальма Хайек сыграли греческих богов
Оказалось, что это реклама нового электрокара BMW iX
В преддверии одного из главных спортивных событий США – Супербоула, или финала Суперкубка по американскому футболу, в Сети стали появляться интригующие снимки Арнольда Шварценеггера, Сальмы Хайек и бодибилдера Ральфа Меллера в образах греческих богов. И, наконец, стало ясно, что все это было ради рекламы нового электрокара BMW iX. Об этом пишет CNBC.
По сюжету Сальма Хайек (Гера) и Арнольд Шварценеггер (Зевс) отправляются на пенсию в Палм-Спрингс, но Зевс скучает и супруга дарит ему новый BMW, на котором они и отправляются на прогулку, напевая хит 1980-х годов Electric Avenue Эдди Гранта.
Последний раз реклама BMW появлялась во время финала Суперкубка семь лет назад. Тогда компания продвигала электрокар i3, теперь на Super Bowl LVI 2022 года — iX, который вот-вот появится в США.
В BMW считают, что Шварценеггер отлично подошел на роль греческого бога. Он выступает в защиту климата и уже давно не ездит на бензиновых авто.
А дуэт с Хайек — "прекрасная комбинация с точки зрения глубины и содержания, а также развлекательной ценности".
По слухам, в этом году одна минута рекламы на Супербоуле обойдется в 12 миллионов долларов, и ролик длится ровно минуту. Сколько было потрачено на гонорары актеров – неизвестно.
А режиссером мини-фильма выступил двукратный оскаровский номинант Брайан Бакли.