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Появился рекламный ролик, в котором Арнольд Шварценеггер и Сальма Хайек сыграли греческих богов

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Арнольд Шварценеггер, Сальма Хайек, реклама BMW
Фото: Скриншот | Арнольд Шварценеггер и Сальма Хайек

Оказалось, что это реклама нового электрокара BMW iX

В преддверии одного из главных спортивных событий США – Супербоула, или финала Суперкубка по американскому футболу, в Сети стали появляться интригующие снимки Арнольда Шварценеггера, Сальмы Хайек и бодибилдера Ральфа Меллера в образах греческих богов. И, наконец, стало ясно, что все это было ради рекламы нового электрокара BMW iX. Об этом пишет CNBC.

По сюжету Сальма Хайек (Гера) и Арнольд Шварценеггер (Зевс) отправляются на пенсию в Палм-Спрингс, но Зевс скучает и супруга дарит ему новый BMW, на котором они и отправляются на прогулку, напевая хит 1980-х годов Electric Avenue Эдди Гранта.

Реклама нового электрокара BMW iX

Последний раз реклама BMW появлялась во время финала Суперкубка семь лет назад. Тогда компания продвигала электрокар i3, теперь на Super Bowl LVI 2022 года — iX, который вот-вот появится в США.

В BMW считают, что Шварценеггер отлично подошел на роль греческого бога. Он выступает в защиту климата и уже давно не ездит на бензиновых авто.

А дуэт с Хайек — "прекрасная комбинация с точки зрения глубины и содержания, а также развлекательной ценности".

По слухам, в этом году одна минута рекламы на Супербоуле обойдется в 12 миллионов долларов, и ролик длится ровно минуту. Сколько было потрачено на гонорары актеров – неизвестно.

А режиссером мини-фильма выступил двукратный оскаровский номинант Брайан Бакли.