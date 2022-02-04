Стало известно, для чего Шварценеггер перевоплотился в Зевса (видео)

В тизере показан Зевс, который просит кофе, но бариста путает его название, что злит верховного бога Олимпа.

На прошлой неделе американский актер, а в прошлом политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фото, на котором предстал в образе бога грома Зевса. Тогда многие гадали, что это – роль Арни в новом фильме , но были и те, кто предположил, что постер – часть рекламной кампании Суперкубка. Теперь же в Сети появился ролик, который ответил на все вопросы.

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Как оказалось, те, кто делал ставку на рекламу Суперкубка, были правы. Зевс-Арнольд – идея маркетинговой команды автоконцерна BMW, снявшей высокобюджетный рекламный ролик для финальной игры Национальной футбольной лиги.

В тизере полного рекламного ролика Game Day, который BMW разместила в сети, изображен бариста кафе, неправильно произносящий имя Зевса в своем заказе на кофе, к большому огорчению божества.

"Назревает что-то электрическое", — намекнула автомобильная компания, поделившись датой выпуска 13 февраля, то есть в день Суперкубка.

[ + – ] Тизер рекламного ролика BMW с участием Арнольда Шварценеггера

Суть здесь, кажется, в том, что, хотя Зевс и есть это большое могущественное божество из легенд, он не застрахован от бед и обострений повседневной жизни, таких как грубое неправильное произнесение имени баристой кафе.

Для тех, кто не понимает, как это видео, которое больше похоже на рекламу кофейни, предназначено для стимулирования потребительских расходов на автомобили BMW, следует отметить, что ролик, выпущенный BMW, является лишь тизером для более длинной версии. Предполагается, что полнометражная реклама будет транслироваться в нескольких частях на протяжении всей игры НФЛ, учитывая, насколько дорогими уже являются 30-секундные слоты.

Кроме Шварценеггера, в рекламе Суперкубка в образе Посейдона появится актер и бодибилдер Ральф Меллер. Сейчас поклонники гадают, кто может замкнуть тройку величайших богов Олимпа и стать Аидом, богом царства мертвых.

Суперкубок будет транслироваться в воскресенье, 13 февраля. В американском футболе так называется финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Игра и сопутствующее ей празднование Super Bowl Sunday (воскресенье Суперкубка) на протяжении многих лет де-факто стали национальным праздником в США.