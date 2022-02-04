Стало відомо, навіщо Шварценеггер перевтілився у Зевса (відео)

У тизері показаний Зевс, який просить каву, але бариста плутає її назву, що злить верховного бога Олімпу.

Минулого тижня американський актор, а минулого політик і бодібілдер Арнольд Шварценеггер опублікував в Instagram фото, на якому постав в образі бога грому Зевса. Тоді багато хто гадав, що це роль Арні в новому фільмі, але були й ті, хто припустив, що постер — частина рекламної кампанії Суперкубка. Тепер у мережі з'явився ролик, який відповів на всі запитання.

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Як з'ясувалося, ті, хто робив ставку на рекламу Суперкубка, мали рацію. Зевс-Арнольд — ідея маркетингової команди автоконцерну BMW, яка зняла високобюджетний рекламний ролик для фінальної гри Національної футбольної ліги.

У тизері повного рекламного ролика Game Day, який BMW розмістила в мережі, зображений барист кафе, який неправильно вимовляє ім'я Зевса у своєму замовленні на каву, на превеликий жаль божества.

"Назріває щось електричне", — натякнула автомобільна компанія, поділившись датою випуску 13 лютого, тобто в день Суперкубка.

[ + – ] Тизер рекламного ролика BMW за участю Арнольда Шварценеггера

Суть тут, здається, в тому, що, хоча Зевс і є велике могутнє божество з легенд, він не застрахований від бід і загострень повсякденного життя, таких як грубе неправильне вимовлення імені бариста кафе.

Для тих, хто не розуміє, як це відео, яке більше схоже на рекламу кав'ярні, призначене для стимулювання споживчих витрат на автомобілі BMW, варто зазначити, що ролик, випущений BMW, є лише тизером для більш довгої версії. Передбачається, що повнометражна реклама транслюватиметься в кількох частинах протягом усієї гри НФЛ з огляду на те, наскільки дорогими вже є 30-секундні слоти.

Окрім Шварценеггера, у рекламі Суперкубку в образі Посейдона з'явиться актор і бодібілдер Ральф Меллер. Зараз шанувальники гадають, хто може замкнути трійку найбільших богів Олімпу та стати Аїдом, богом царства мертвих.

Суперкубок транслюватиметься у неділю, 13 лютого. В американському футболі так називається фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. Гра та супутнє їй святкування Super Bowl Sunday (неділя Суперкубку) протягом багатьох років де-факто стали національним святом у США.