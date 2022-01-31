У Шварценеггера-Зевса з'явився напарник в образі Посейдона (фото)

Як і Арні, Меллер супроводив пост підписом "Очікується в лютому 2022". Жодних інших подробиць він не озвучував.

Не встигли користувачі мережі обговорити останнє фото 74-річного актора Арнольда Шварценеггера, на якому він постав в образі Зевса, як привід для нових домислів надав 63-річний німецький бодібілдер і актор Ральф Меллер, відомий своєю участю у фільмах "Гладіатор", "Конан", "Цар скорпіонів", "Універсальний солдат" та інших. На своїй сторінці в Instagram він опублікував постер, де він в образі морського бога Посейдона з бородою, тризубом і в короні.

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"Очікується в лютому 2022", — говорить підпис. Він аналогічний тому, що супроводжує знімок Шварценеггера.

[ + – ] Ральф Меллер в образі Посейдона

Враховуючи, що в давньогрецькій міфології було три головні боги-олімпійці – Зевс, Посейдон і Аїд — не виключено, що незабаром хтось зі знаменитостей виставить і третій постер із зображенням верховного бога підземного царства мертвих, яким є Аїд. Один із коментаторів навіть припустив, що цей образ може дістатися Сильвестру Сталлоне.

[ + – ] Користувачі не виключають, що Аїдом може стати Сильвестр Сталлоне Фото: Скриншот

Поки актори тримають інтригу, користувачі припускають, що ці образи є частиною нової реклами Суперкубка, яка транслюватиметься під час великої гри в неділю, 13 лютого

Ральф Меллер наслідував Арні не лише у кіно та спорті. У 2008 році вирішив взяти приклад зі Шварценеггера та податися в політику. Він висував свою кандидатуру на посаду міністра-президента (глави) землі Північна Рейн-Вестфалія, але безуспішно.

У бодібілдингу він не має жодних помітних титулів. Зрозумівши, що "Містером Олімпія" йому не стати, він спробував себе в кінематографі й не помилився.

[ + – ] Ральф Меллер у молодості

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП, яке спровокував сам же, поїхавши на червоне світло.