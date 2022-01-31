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У Шварценеггера-Зевса появился напарник в образе Посейдона (фото)

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Ральф Меллер
Фото: Ralf Moeller/Instagram | Ральф Меллер

Как и Арни, Меллер сопроводил пост подписью "Ожидается в феврале 2022". Никаких других подробностей он не озвучивал.

Не успели пользователи Сети обсудить последнее фото 74-летнего актера Арнольда Шварценеггера, на котором он предстал в образе Зевса, как повод для новых домыслов предоставил 63-летний немецкий бодибилдер и актер Ральф Меллер, известный своим участием в фильмах "Гладиатор", "Конан", "Царь скорпионов", "Универсальный солдат" и других. На своей странице в Instagram он опубликовал постер, где позирует в образе морского бога Посейдона с бородой, трезубцем и в короне.

"Ожидается в феврале 2022", – гласит подпись. Она аналогична той, которая сопровождает снимок Шварценеггера.

Ральф Меллер в образе Посейдона

Учитывая что древнегреческой мифологии было три главных бога-олимпийца – Зевс, Посейдон и Аид, не исключено, что вскоре кто-то из знаменитостей выставит и третий постер с изображением верховного бога подземного царства мертвых, коим является Аид. Один из комментаторов даже предположил, что этот образ может достаться Сильвестру Сталлоне.

комментарий
Пользователи не исключают, что Аидом может стать Сильвестр Сталлоне
Фото: Скриншот

Пока актеры держат интригу, пользователи предполагают, что эти образы – часть новой рекламы Суперкубка, которая будет транслироваться во время большой игры в воскресенье, 13 февраля

Ральф Меллер наследовал Арни не только в кино и спорте. В 2008 году решил последовать примеру Шварценеггера и податься в политику. Он выдвигал свою кандидатуру на должность Министр-президента (главы) земли Северный Рейн-Вестфалия, но безуспешно.

В бодибилдинге у него нет каких-либо заметных титулов. Поняв, что "Мистером Олимпия" ему не стать, он попробовал себя в кинематографе и не прогадал.

Ральф Меллер в молодости

Напомним, Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, которое спровоцировал сам же, поехав на красный свет.