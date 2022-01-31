У Шварценеггера-Зевса появился напарник в образе Посейдона (фото)

Как и Арни, Меллер сопроводил пост подписью "Ожидается в феврале 2022". Никаких других подробностей он не озвучивал.

Не успели пользователи Сети обсудить последнее фото 74-летнего актера Арнольда Шварценеггера, на котором он предстал в образе Зевса, как повод для новых домыслов предоставил 63-летний немецкий бодибилдер и актер Ральф Меллер, известный своим участием в фильмах "Гладиатор", "Конан", "Царь скорпионов", "Универсальный солдат" и других. На своей странице в Instagram он опубликовал постер, где позирует в образе морского бога Посейдона с бородой, трезубцем и в короне.

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"Ожидается в феврале 2022", – гласит подпись. Она аналогична той, которая сопровождает снимок Шварценеггера.

[ + – ] Ральф Меллер в образе Посейдона

Учитывая что древнегреческой мифологии было три главных бога-олимпийца – Зевс, Посейдон и Аид, не исключено, что вскоре кто-то из знаменитостей выставит и третий постер с изображением верховного бога подземного царства мертвых, коим является Аид. Один из комментаторов даже предположил, что этот образ может достаться Сильвестру Сталлоне.

[ + – ] Пользователи не исключают, что Аидом может стать Сильвестр Сталлоне Фото: Скриншот

Пока актеры держат интригу, пользователи предполагают, что эти образы – часть новой рекламы Суперкубка, которая будет транслироваться во время большой игры в воскресенье, 13 февраля

Ральф Меллер наследовал Арни не только в кино и спорте. В 2008 году решил последовать примеру Шварценеггера и податься в политику. Он выдвигал свою кандидатуру на должность Министр-президента (главы) земли Северный Рейн-Вестфалия, но безуспешно.

В бодибилдинге у него нет каких-либо заметных титулов. Поняв, что "Мистером Олимпия" ему не стать, он попробовал себя в кинематографе и не прогадал.

[ + – ] Ральф Меллер в молодости

Напомним, Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, которое спровоцировал сам же, поехав на красный свет.