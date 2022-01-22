"Поехал на красный". Арнольд Шварценеггер угодил в ДТП в Лос-Анджелесе (фото)

Бывший губернатор Калифорнии не пострадал. Однако женщину, которая находилась за рулем другого авто, пришлось госпитализировать из-за травмы головы.

21 января 74-летний актер Арнольд Шварценеггер попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. Подробности инцидента приводит сайт CBS, ссылаясь на городскую полицию.

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По данным полиции, Арнольд Шварценеггер двигался на внедорожнике Yukon недалеко от пересечения бульвара Сансет и Алленфорд-авеню, завернул налево и столкнулся с Prius, который разворачивался. Автомобиль звезды наехал на капот Prius и по инерции протаранил Porsche Cayenne и еще одну машину, остановившиеся на светофоре.

Удар оказался достаточно сильным, чтобы в Yukon сработали подушки безопасности. В результате ДТП пострадал один человек (не Арнольд Шварценеггер), которого увезли в больницу на машине "скорой помощи", его жизни ничего не угрожает. По информации портала TMZ, травму головы с обильным кровотечением получила женщина, находившаяся за рулем Prius.

Фото: tmz Фото: tmz Фото: tmz Фото: tmz

В управлении полиции добавили, что в инциденте не замешаны наркотики или алкогольное опьянение, поэтому никого пока не арестовали, однако обстоятельства столкновения все еще расследуют. Источники среди правоохранителей сообщили TMZ: виновником считают именно Шварценеггера. Предварительно установлено, что знаменитость поехал на красный сигнал светофора.

В отчете не раскрываются имена участников ДТП, однако Арнольд Шварценеггер и его бывший представитель на посту губернатора Калифорнии в комментарии изданию Los Angeles Times подтвердили, что актер управлял внедорожником во время аварии в миле от его дома. Кроме того, очевидцы предоставили фотографии с места происшествия, на котором запечатлен сам Арнольд Шварценеггер, а также его близкий друг Джейк Стрейнфельд, основатель музыкальной компании "Body By Jake".

Ранее Арнольд Шварценеггер официально развелся, процесс занял 10,5 лет. Все это время актер делил совместно нажитое имущество с бывшей супругой Марией Шрайвер.

В декабре Арнольда Шварценеггера раскритиковали за дома, подаренные ветеранам США на Рождество. Американцы отметили, что 25 зданий, куда уже въехали первые жильцы, больше похожи на коробки, чем на жилье, из-за своих маленьких размеров. По словам актера, он потратил на этот проект 250 тысяч долларов.