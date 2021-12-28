Арнольда Шварценеггера раскритиковали за подаренные ветеранам дома

Актеру припомнили его слова "К черту свободу!" и упрекнули в том, что домики для ветеранов больше походи на туалетные кабинки.

74-летний актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил к Рождеству бездомным американским ветеранам 25 небольших домиков. В жилые блоки уже заселились первые хозяева, и Арни поделился снимками на своей странице в соцсети.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Поступок Шварценеггера у многих вызвал истинное восхищение, ведь он потратил на эти модули 250 тысяч долларов из собственных средств, однако в комментарии к нему пришло и немало тех, кто раскритиковал актера. Одни упрекали его в том, что эти дома больше похожи на обувные коробки или туалетные кабинки, другие осуждали за то, что он рассказал всем о своей благотворительности, а третьи не преминули напомнить ему о фразе "к черту свободу", которую Шварценеггер произнес, критикуя антипрививочников, несколько месяцев назад.

"Это ужасно. Увидеть, как относятся к ветеранам. Живут в коробках из-под обуви", "Рискните своей жизнью ради США, чтобы жить в собачьей будке после", "Я никогда не забуду этого парня, который сказал: "К черту свои свободы", когда они вводят драконовские законы для каждого среднего американца. С отвращением", "Как они относятся к твоей идее "к черту свою свободу"?", "Дома? Те, что на фото, выглядят как туалетные кабинки", "Разве это дома? Это коробки … Я считаю, что каждый человек заслуживает общества, где человеческая жизнь является приоритетом номер один, где у нас нет войн, голода, бедности, бездомности — где каждый заслуживает быть человеком. Мир потребителей, в котором мы сейчас живем, никому не подходит. Давайте сосредоточим наше внимание на построении общества, которому небезразлично! Так что не начинаем называть приюты – домами!", "Почему вы не можете сохранить это в секрете, вместо того чтобы разжигать собственное эго?", – пишут пользователи.

Напомним, в модулях, приобретенных за средства Шварценеггера, будут жить 25 ветеранов армии США, которые до этого были бездомными. Жилые блоки имеют все необходимое, в том числе отопление и кондиционеры.

[ + – ] Модули, приобретенные Шварценеггером, имеют все необходимое для жизни

Ранее мы писали о том, что Шварценеггер появился на встрече со своими сыновьями в кожаной безрукавке и обтягивающих джинсах.