Шварценеггер купил жилье для бездомных ветеранов в США (фото)

Пожертвовав некоммерческой организации $250 тысяч, актер сумел обеспечить жильем 25 человек.

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал рождественский подарок для бездомных ветеранов. За свои деньги звезда Голливуда приобрел 25 небольших домов для пожилых ветеранов, не имеющих собственного жилья, сообщает издание из Лос-Анджелеса FOX11.

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Для этого Шварцнеггер пожертвовал 250 000 долларов некоммерческой организации Village for Vest, которая построила жилье для ветеранов и пенсионеров, живущих на улице. Домики оснащены электричеством и отоплением, а также в них есть кондиционеры, хотя размеры жилья совсем небольшие.

[ + – ] Бригада строителей организации Village for Vest строят жилье для бездомных

Бывший губернатор лично посетил квартал в западном Лос-Анджелесе и встретился с людьми, которые ему благодарны за столь щедрый подарок.

"Потрясающе было провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах. Я чувствую себя хорошо, когда могу отдать что-то этой стране, которая дала мне все", — написал Шварценеггер в публикации в социальной сети.

Вместе со своим отцом на мероприятии присутствовал сын Шварцнеггера — Патрик. Он сказал, что американцы всем обязаны своим ветеранам, которые жертвовали своими жизнями и своими семьями ради свободы.

Напомним, что Арнольд Шварцнеггер вместе со своим 24-летним сыном Кристофером в честь Дня ветеранов угостил ветеранов армии США пиццей. Этим он поблагодарил ветеранов за их службу, благодаря которой Америка стала "страной возможностей".

Также бывший губернатор Калифорнии пожертвовал один миллион долларов фонду Frontline Responders Fund, который занимается поставкой предельно необходимого оборудования в медучреждения. Знаменитый актер сказал, что "это простой способ помочь врачам, которые сейчас на передовой".