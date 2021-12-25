Шварценеггер купив житло для бездомних ветеранів (фото)

Пожертвувавши некомерційнiй організації $250 тисяч, актор зумів забезпечити житлом 25 людей.

Колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зробив різдвяний подарунок для безпритульних ветеранів. За свої гроші зірка Голлівуду придбав 25 невеликих будинків для літніх ветеранів, які не мають власного житла, повідомляє видання з Лос-Анджелеса FOX11.

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Для цього Шварцнеггер пожертвував 250 000 доларів некомерційній організації Village for Vest, яка збудувала житло для ветеранів та пенсіонерів, що мешкають на вулиці. Будиночки оснащені електрикою та опаленням, а також у них є кондиціонери, хоча розміри житла зовсім невеликі.

[ + – ] Бригада будівельників організації Village for Vest будують житло для безпритульних

Колишній губернатор особисто відвідав квартал у західному Лос-Анджелесі та зустрівся з людьми, які йому вдячні за такий щедрий подарунок.

"Вражаюче було провести час з нашими героями і привітати їх у їхніх нових будинках. Я почуваюся добре, коли можу віддати щось цій країні, яка дала мені все", — написав Шварценеггер у публікації у соціальній мережі.

Разом зі своїм батьком на заході був присутній син Шварцнеггера Патрік. Він сказав, що американці всім зобов'язані своїм ветеранам, які жертвували своїм життям і своїми сім'ями заради свободи.

Нагадаємо, що Арнольд Шварцнеггер разом зі своїм 24-річним сином Крістофером на честь Дня ветеранів почастував ветеранів армії США піцею. Цим він подякував ветеранам за їхню службу, завдяки якій Америка стала "країною можливостей".

Також колишній губернатор Каліфорнії пожертвував один мільйон доларів фонду Frontline Responders Fund, який займається постачанням вкрай необхідного обладнання медичним установам. Знаменитий актор сказав, що "це простий спосіб допомогти лікарям, які зараз на передовій".