Арнольда Шварценеггера розкритикували за подаровані ветеранам будинки

Актору пригадали його слова "До біса свободу!" і дорікнули в тому, що будиночки для ветеранів більше схожі на туалетні кабінки.

74-річний актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер подарував на Різдво бездомним американським ветеранам 25 невеликих будиночків. У житлові блоки вже заселилися перші господарі, і Арні поділився знімками на сторінці в соцмережі.

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Вчинок Шварценеггера в багатьох викликав справжнє захоплення, адже він витратив на ці модулі 250 тисяч доларів із власних коштів, однак у коментарі до нього прийшло чимало тих, хто розкритикував актора. Одні дорікали йому, що ці будинки більше схожі на взуттєві коробки або туалетні кабінки, інші засуджували за те, що він розповів усім про свою благодійність, а треті не забули нагадати йому про фразу "до біса свободу", яку Шварценеггер вимовив, критикуючи антивакцинаторів, кілька місяців тому.

"Це жахливо. Побачити, як ставляться до ветеранів. Живуть у коробках з-під взуття", "Ризикніть своїм життям заради США, щоб жити в собачій будці після", "Я ніколи не забуду цього хлопця, який сказав: "До біса свої свободи", коли вони вводять драконівські закони для кожного середнього американця. З огидою", "Як вони ставляться до твоєї ідеї "до біса свою свободу"?", "Будинки? Ті, що на фото, виглядають як туалетні кабінки", "Хіба це будинки?Це коробки... Я вважаю, що кожна людина заслуговує на суспільство, де людське життя є пріоритетом номер один, де в нас немає воєн, голоду, бідності, бездомності — де кожен заслуговує бути людиною, нікому не підходить. Зосередьмо нашу увагу на побудові суспільства, якому небайдуже! Так що не починаємо називати притулки — будинками!", "Чому ви не можете зберегти це в секреті, замість того, щоб розпалювати власне его?"

Нагадаємо, у модулях, придбаних коштом Шварценеггера, житимуть 25 ветеранів армії США, які до цього були бездомними. Житлові блоки мають все необхідне, зокрема опалення та кондиціонери.

[ + – ] Модулі, придбані Шварценеггером, мають усе необхідне життя

Раніше ми писали про те, що Шварценеггер з'явився на зустрічі зі своїми синами в шкіряній безрукавці та приталених джинсах.