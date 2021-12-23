Арнольд Шварценеггер прийшов на обід із синами в шкіряній безрукавці та облягаючих джинсах

Зберегти хорошу форму літньому актору допомагають регулярні заняття спортом і активний спосіб життя.

74-річний голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер дасть фору своїм одноліткам у плані зовнішнього вигляду та вміння обирати одяг для появи на вулицях Лос-Анджелеса. Так, папарацці помітили зірку в Брентвуді, куди він прямував до ресторану для зустрічі з синами Крістофером і Патріком і при цьому мав дуже стильний вигляд, пише Daily Mail.

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У заклад громадського харчування Арні одягнув темно-зелену футболку, шкіряну куртку на підкладці з овчини та без рукавів, чорні джинси, що обтягують, і сніжно-білі кросівки. Він продемонстрував перехожим значні м'язи та показав, що перебуває в чудовій формі.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер іде на зустріч із синами Фото: Backgrid

Пізніше актор був помічений у яскраво-фіолетовому пуховику під час поїздки на велосипеді з другом вулицями Санта-Моніки.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер любить їздити велосипедом

28-річний Патрік і 24-річний Крістофер – сини Шварценеггера, яких йому в шлюбі народила колишня дружина, племінниця Джона Ф. Кеннеді, Марія Шрайвер. Пара була одружена 25 років, поки не стало відомо про зв'язок актора зі своєю домробітницею. Він зраджував Марії з Мілдред Баеною 10 років, і та народила йому сина Джозефа.

Дізнавшись про це, Шрайвер подала на розлучення, але процес затягнувся на шість років і був завершений у 2017 році.

Зараз Шварценеггер зумів налагодити спілкування з усіма своїми дітьми, адже, крім трьох синів, він ще має дві дочки. Він часто проводить час з Джозефом, який пішов у батька і так само займається спортом і хоче бути актором, насолоджується спілкуванням з однорічною онукою і чекає на появу другого онука від Кетрін, старшої дочки.

[ + – ] Діти Шварценеггера: Крістофер, Кетрін, Крістін та Патрік

[ + – ] Позашлюбний син актора Джозеф Баена

Джозеф, до речі, відмовився брати прізвище знаменитого батька, вирішивши самостійно досягти успіху в житті.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер приєднався до команди легендарної гри World of Тanks. Він роздаватиме учасникам завдання "від Арні", і ті, хто переможе, зможуть здобути знаменитість як командира своєї бойової машини. Шварценеггер уже записав кілька роликів і озвучив персонажа, який допомагатиме гравцям. Змагання "Новорічний наступ 2022" стартували 9 грудня і триватимуть до 10 січня наступного року.