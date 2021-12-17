У сім'ї Арнольда Шварценеггера буде поповнення, — People

Торішнього серпня старша дочка актора Кетрін подарувала йому онучку Лайлу Марію.

32-річна Кетрін Шварценеггер-Пратт, дочка голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, яка має 16-місячну Лайлу Марію, знову стане мамою, повідомляє People з посиланням на свої джерела.

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Вона та Кріс очікують появи малюка наступного року, проте на якому місяці вагітності Кетрін не уточнюється.

Пара ніяк не коментує новину, проте на сторінці Кетрін в Instagram під відео з її дискусією в межах подкасту під назвою BDA Baby (присвячений материнству та немовлятам) про розвиток мовлення в малюків користувачі вітають її з другою вагітністю.

[ + – ] Підписники Кетрін вітають її з новою вагітністю

Дочка Шварценеггера вийшла за зірку "Парку Юрського періоду", 42-річного Кріса Пратта в червні 2019 року, а вже в серпні 2020-го народила йому доньку. Кріс також має 9-річного сина від попереднього шлюбу з Анною Фаріс.

На честь першого дня народження Лайли в серпні Кетрін розповіла, як почувається в ролі матері маленької дівчинки, і поділилася рідкісним фото своєї дочки в Instagram.

[ + – ] Лайла Марія і Кетрін

Після народження Лейли Пратт зізнавався, що хотів би, щоб дружина ще подарувала йому дітей.

"Ми зробимо це. Мені, мабуть, доведеться поговорити про це з Кетрін, але мій план такий: поїхали!" — жартував він.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер привітав старшу доньку з днем народження зворушливим чорно-білим фото, на якому він тримає її маленьку на руках. Крім Кетрін, у нього є ще четверо дітей, зокрема — позашлюбний син Джозеф Баена.