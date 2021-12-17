В семье Арнольда Шварценеггера грядет пополнение, – People

В августе прошлого года старшая дочь актера Кэтрин подарила ему внучку Лайлу Марию.

32-летняя Кэтрин Шварценеггер-Пратт, дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера, у которой подрастает 16-месячная Лайла Мария, снова станет мамой, сообщает People со ссылкой на свои источники.

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Она и Крис ожидают появления малыша в следующем году, однако на каком месяце беременности Кэтрин, не уточняется.

Пара никак не комментирует новость, однако на странице Кэтрин в Instagram под видео с ее дискуссией в рамках подкаста под названием BDA Baby (посвящен материнству и младенцам) о развитии речи у малышей пользователи поздравляют ее со второй беременностью.

[ + – ] Подписчики Кэтрин поздравляют ее с новой беременостью

Дочь Шварценеггера вышла за звезду "Парка Юрского периода", 42-летнего Криса Пратта в июне 2019 года, а уже в августе 2020-го родила ему дочь. У Криса также есть 9-летний сын от предыдущего брака с Анной Фэрис.

В честь первого дня рождения Лайлы в августе Кэтрин рассказала, как себя чувствует в роли матери маленькой девочки, и поделилась редкой фотографией своей дочери в Instagram.

[ + – ] Лайла Мария и Кэтрин

После рождения Лейлы Пратт признавался, что хотел бы, чтобы жена еще подарила ему детей.

"Мы сделаем это. Мне, вероятно, придется поговорить об этом с Кэтрин, но мой план таков: поехали!" – шутил он.

Напомним, Арнольд Шварценеггер поздравил старшую дочь с днем рождения трогательным черно-белым фото, на котором он держит ее маленькую на руках. Кроме Кэтрин, у него есть еще четверо детей, в том числе – и внебрачный сын Джозеф Баэна.