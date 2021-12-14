Арнольд Шварценеггер показал архивное фото старшей дочери
Кэтрин – первенец в семье Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер, племянницы Джона Ф. Кеннеди. Девушка вышла из тени знаменитых родителей и нашла свое место в жизни.
Старшая дочь американского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин Юнис Шварценеггер-Пратт отметила свой 31-й день рождения, и по этому поводу ее знаменитый отец оставил в Instagram трогательный пост.
Арни опубликовал архивное черно-белое фото, на котором держит Кэтрин на руках возле фигуры динозавра.
"С днем рождения @katherineschwarzenegger! Я так сильно тебя люблю. Ты изменила мою жизнь, когда пришла в этот мир, и с тех пор он стал лучше. Быть отцом, а теперь и дедом – это просто лучшая роль в мире. Я знаю, что у тебя будет еще один замечательный год, и мне будет приятно наблюдать, как ты добьешься успеха", – написал он.
Кэтрин отреагировала на поздравление отца.
"😍😍😍😍 Спасибо, папочка! Люблю тебя", – ответила она.
Несмотря на то, что Кэтрин родилась в знаменитой семье и приходится родственницей убитому президенту США Джону Ф. Кеннеди, она не стала почивать на лаврах и спекулировать на имени своей семьи. Девушка постаралась доказать всему миру, что является абсолютно самодостаточным человеком.
Она – первенец в семье Арнольда и его бывшей жены, известной журналистки Марии Шрайвер. После нее у супругов родились еще дочь Кристина и сыновья Патрик и Кристофер. Кроме того, у Кэтрин есть единокровный брат Джозеф Баэна, внебрачный сын ее отца и бывшей домработницы Шварценеггеров Милдрэд Баэны.
Когда в 2011 году актер признал Джозефа, это ударило по его отношениям с женой и детьми. Пара сразу же подала на развод, однако окончательно он был оформлен лишь совсем недавно. Со временем Мария и дети простили его, но жена не вернулась к нему.
Но вернемся к Кэтрин. Она успешно окончила колледж, а затем – факультет связей с общественностью и журналистики Южно-Калифорнийского университета. После получения диплома она столкнулась с дальнейшим выбором жизненного пути, что и подтолкнуло ее к написанию первой книги "Твоя судьба: Как полюбить свою внешнюю и внутреннюю красоту. Советы того, кто прошел через это" (2010). В ней она откровенно рассказала о своих подростковых комплексах, проблеме лишнего веса, а также рассуждала о том, как современная индустрия красоты навязывает девушкам зачастую недостижимые стандарты. Кэтрин учила принимать себя и противостоять вызовам.
Вторая книга – "Я только что закончила обучение… Что дальше? Честные ответы того, кто прошел через это" – рассуждения о выборе профессии и поиске своего места в жизни – увидела свет в 2011-м.
Спустя шесть лет девушка написала первую детскую книгу "Маверик и я", куда вошли ее детские воспоминания.
Она активно занимается защитой животных и входит в ASPCA (Американское общество защиты животных), ведет подкасты о моде и красоте и развивает свои страницы в соцсетях.
В августе прошлого года Кэтрин впервые стала мамой. Она родила дочь своему мужу, актеру Крису Пратту. Девочку назвали Лайла Мария Пратт.
Напомним, Арнольд Шварценеггер вместе с сыном Кристофером угостили ветеранов пиццей. А внебрачный сын актера пошел по стопам отца и решил попробовать свои силы в кинематографе.