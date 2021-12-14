Арнольд Шварценеггер показав архівне фото старшої доньки
Кетрін – первісток у сім'ї Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер, племінниці Джона Ф. Кеннеді. Дівчина вийшла з тіні знаменитих батьків і знайшла своє місце в житті.
Старша донька американського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Кетрін Юніс Шварценеггер-Пратт відзначила свій 31-ий день народження, і з цього приводу її знаменитий батько залишив у Instagram зворушливий пост.
Арні опублікував архівне чорно-біле фото, на якому тримає Кетрін на руках біля фігури динозавра.
"Із днем народження @katherineschwarzenegger! Я так сильно тебе люблю. Ти змінила моє життя, коли прийшла в цей світ, і з того часу він став кращим. Бути батьком, а тепер і дідом — це просто найкраща роль у світі. Я знаю, що в тебе буде ще один чудовий рік, і мені буде приємно спостерігати, як ти досягнеш успіху", — написав він.
Кетрін відреагувала на вітання батька.
"😍😍😍😍 Дякую, татусю! Люблю тебе", — відповіла вона.
Незважаючи на те, що Кетрін народилася в знаменитій сім'ї та доводиться родичкою вбитому президентові США Джону Ф. Кеннеді, вона не стала спочивати на лаврах і спекулювати ім'ям своєї сім'ї. Дівчина намагалася довести всьому світу, що є абсолютно самодостатньою людиною.
Вона – первісток у сім'ї Арнольда та його колишньої дружини, відомої журналістки Марії Шрайвер. Після неї в подружжя народилися ще донька Крістіна та сини Патрік і Крістофер. Крім того, у Кетрін є єдинокровний брат Джозеф Баена, позашлюбний син її батька та колишньої хатньої робітниці Шварценеггерів Мілдред Баени.
Коли у 2011 році актор визнав Джозефа, це вдарило по його стосунках із дружиною та дітьми. Пара відразу ж подала на розлучення, проте остаточно його було оформлено лише зовсім недавно. Згодом Марія та діти вибачили йому, але дружина не повернулася до нього.
Але повернемося до Кетрін. Вона успішно закінчила коледж, а потім – факультет зв'язків із громадськістю та журналістики Південно-Каліфорнійського університету. Після отримання диплому вона зіткнулася з подальшим вибором життєвого шляху, що й підштовхнуло її до написання першої книги "Твоя доля: Як полюбити свою зовнішню та внутрішню красу. Поради тієї, яка пройшла через це" (2010). У ній вона відверто розповіла про свої підліткові комплекси, проблему зайвої ваги, а також міркувала про те, як сучасна індустрія краси нав'язує дівчатам недосяжні стандарти. Кетрін навчала приймати себе та протистояти викликам.
Друга книга – "Я щойно закінчила навчання… Що далі? Чесні відповіді тієї, яка пройшла через це" – міркування про вибір професії та пошук свого місця в житті – побачила світ у 2011-му.
Через шість років дівчина написала першу дитячу книгу "Маверік і я", куди увійшли її дитячі спогади.
Вона активно займається захистом тварин і входить до ASPCA (Американське товариство захисту тварин), веде подкасти про моду та красу та розвиває свої сторінки в соцмережах.
Торішнього серпня Кетрін уперше стала мамою. Вона народила дочку своєму чоловікові, актору Крісу Пратту. Дівчинку назвали Лайла Марія Пратт.
Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер разом із сином Крістофером почастували ветеранів піцею. А позашлюбний син актора пішов стопами батька та вирішив спробувати свої сили в кінематографі.