Арнольд Шварценеггер показав архівне фото старшої доньки

Кетрін – первісток у сім'ї Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер, племінниці Джона Ф. Кеннеді. Дівчина вийшла з тіні знаменитих батьків і знайшла своє місце в житті.

Старша донька американського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Кетрін Юніс Шварценеггер-Пратт відзначила свій 31-ий день народження, і з цього приводу її знаменитий батько залишив у Instagram зворушливий пост.

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Арні опублікував архівне чорно-біле фото, на якому тримає Кетрін на руках біля фігури динозавра.

"Із днем народження @katherineschwarzenegger! Я так сильно тебе люблю. Ти змінила моє життя, коли прийшла в цей світ, і з того часу він став кращим. Бути батьком, а тепер і дідом — це просто найкраща роль у світі. Я знаю, що в тебе буде ще один чудовий рік, і мені буде приємно спостерігати, як ти досягнеш успіху", — написав він.

Кетрін відреагувала на вітання батька.

"😍😍😍😍 Дякую, татусю! Люблю тебе", — відповіла вона.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер із дочкою Кетрін

Незважаючи на те, що Кетрін народилася в знаменитій сім'ї та доводиться родичкою вбитому президентові США Джону Ф. Кеннеді, вона не стала спочивати на лаврах і спекулювати ім'ям своєї сім'ї. Дівчина намагалася довести всьому світу, що є абсолютно самодостатньою людиною.

Вона – первісток у сім'ї Арнольда та його колишньої дружини, відомої журналістки Марії Шрайвер. Після неї в подружжя народилися ще донька Крістіна та сини Патрік і Крістофер. Крім того, у Кетрін є єдинокровний брат Джозеф Баена, позашлюбний син її батька та колишньої хатньої робітниці Шварценеггерів Мілдред Баени.

Коли у 2011 році актор визнав Джозефа, це вдарило по його стосунках із дружиною та дітьми. Пара відразу ж подала на розлучення, проте остаточно його було оформлено лише зовсім недавно. Згодом Марія та діти вибачили йому, але дружина не повернулася до нього.

[ + – ] У Кетрін особливі стосунки з батьком

Але повернемося до Кетрін. Вона успішно закінчила коледж, а потім – факультет зв'язків із громадськістю та журналістики Південно-Каліфорнійського університету. Після отримання диплому вона зіткнулася з подальшим вибором життєвого шляху, що й підштовхнуло її до написання першої книги "Твоя доля: Як полюбити свою зовнішню та внутрішню красу. Поради тієї, яка пройшла через це" (2010). У ній вона відверто розповіла про свої підліткові комплекси, проблему зайвої ваги, а також міркувала про те, як сучасна індустрія краси нав'язує дівчатам недосяжні стандарти. Кетрін навчала приймати себе та протистояти викликам.

[ + – ] Крім написання книг, Кетрін також веде подкаст про моду та красу

Друга книга – "Я щойно закінчила навчання… Що далі? Чесні відповіді тієї, яка пройшла через це" – міркування про вибір професії та пошук свого місця в житті – побачила світ у 2011-му.

Через шість років дівчина написала першу дитячу книгу "Маверік і я", куди увійшли її дитячі спогади.

Вона активно займається захистом тварин і входить до ASPCA (Американське товариство захисту тварин), веде подкасти про моду та красу та розвиває свої сторінки в соцмережах.

Торішнього серпня Кетрін уперше стала мамою. Вона народила дочку своєму чоловікові, актору Крісу Пратту. Дівчинку назвали Лайла Марія Пратт.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер разом із сином Крістофером почастували ветеранів піцею. А позашлюбний син актора пішов стопами батька та вирішив спробувати свої сили в кінематографі.