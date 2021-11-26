Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера продемонстрував ідеальну форму на зйомках фільму

Джозеф Баена має намір продовжити не лише спортивну, а й акторську лінію батька.

24-річний позашлюбний син голлівудського актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена не тільки, як і його батько, захоплюється культуризмом і мріє здобути титул "Містер Олімпія", а й пішов стопами знаменитого батька й у виборі подальшої професії. Молодий чоловік повідомив, що знімається у фільмі під назвою "Лава", опублікувавши знімок в Instagram.

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На фотографії Баена позує у тропіках, демонструючи атлетичну статуру. З одягу на ньому лише шорти.

"Раді знімати фільм "Лава" з командою @bitflixnfts! Прокоментуйте, що, на вашу думку, відбувається в цій сцені", — йдеться в підписі до знімку.

[ + – ] Син Шварценеггера на зйомках фільму Фото: Joseph Baena/Instagram

У коментарях багато користувачів зазначили, що Джозеф успадкував статуру від свого батька.

"Лава", зйомки якої наразі проходять на Гаваях, рекламується як перший фільм, який повністю фінансується за рахунок криптовалюти. Сюжетні подробиці про майбутню повнометражну картину маловідомі. Також поки що не повідомляється, хто, крім Баени, знімається в проєкті.

Спочатку про розробку проєкту було оголошено на початку цього місяця, і Джозеф час від часу публікував знімки з його знімального майданчика у своїх сторіз в Instagram.

Син Арнольда Шварценеггера, який став плодом 10-річного зв'язку актора з його домробітницею Мілдред Баеною, серйозно налаштований на акторську кар'єру і вже озвучив п'ять проєктів, у яких він з'явиться в майбутньому.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер у день народження його сина Фото: Joseph Baena/Instagram

Визнання позашлюбної дитини коштувало Шварценеггерові втрати сім'ї. Марія Шрайвер, дізнавшись про зради чоловіка, у 2017 році подала на розлучення після 25 років шлюбу. Окрім Джозефа, в актора є четверо дітей.

Саме Джозеф виправдав надії Арнольда на те, що спортивна династія не закінчиться, оскільки хлопець також захоплюється бодібілдингом і проводить у спортзалі багато часу.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі виставили на продаж будинок, у якому Шварценеггер жив зі своєю родиною. За нього просять $15 млн.