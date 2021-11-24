Сімейний будинок Арнольда Шварценеггера продають за $15 млн

У маєтку, який розташований у одному з найпрестижніших і "зіркових" районів Лос-Анджелеса, Арнольд Шварценеггер жив зі своєю дружиною та чотирма дітьми.

Будинок у районі Пасіфік Палісейдс, розташований неподалік бульвару Сансет у Лос-Анджелесі, виставили на продаж на $15 млн. Така ціна обумовлена не лише розташуванням будинку в престижному районі, а й його історією: раніше він належав родині голлівудської суперзірки й ексгубернатора Каліфорнії, Арнольда Шварценеггера, повідомляє realestate.com.au.

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Будинок 1981 року побудування розташований у невеликому селищі з 16 маєтків між історичним парком Вілла Роджерса та струмком Рустік-Каньйон-Крік, де обзаводилися нерухомістю всесвітньо відомі актори, політики й імениті бізнесмени. Загальна площа ділянки – 7 га.

[ + – ] Колишній маєток Шварценеггера з висоти пташиного польоту

Район зонований для кінного спорту звивистим мальовничим струмком і кількома пішохідними містками, стежками для верхової їзди та піших прогулянок. У будинку з п'ятьма спальнями та шістьма ванними площею 390 кв. м світлі кімнати з великими вікнами та мансардними вікнами, три каміни, простора кухня та суміжна сімейна кімната. Також на території є сауна, спа, басейн у вигляді гроту й освітлений тенісний корт в оточенні старовинних дубів, платанів і евкаліптів.

У цьому особняку Шварценеггер жив із 1986 року зі своєю колишньою дружиною Марією Шрайвер. Вона – відома журналістка та колишня ведуча кількох телевізійних новинних шоу, дочка Юніс Кеннеді та Сарджента Шрайвера. Також тут росли четверо дітей пари, яка розлучилася після того, як Марія дізналася про позашлюбного сина чоловіка від їхньої покоївки, Джозефа, у 2017 році.

Пасіфік Палісейдс був популярним місцем проживання знаменитостей протягом десятиліть, включаючи Стівена Спілберга, Тома Генкса, Ріту Вілсон, Мішель Пфайффер і Денніса Квейда. Метт Деймон багато років жив тут по сусідству зі своїм другом Беном Аффлеком, але нещодавно переїхав до Нью-Йорка.

Нагадаємо, Арнольд Шваценеггер разом зі старшим сином пригостив американських ветеранів піцою. Крім того, його неодноразово бачили в компанії позашлюбного сина. Хлопець пішов стопами батька та мріє стати знаменитим бодібілдером.