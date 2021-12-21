Позашлюбний син Шварценеггера пояснив, чому не взяв прізвища знаменитого батька

Хлопець заявив, що не хоче прикриватися славою батька і хоче самостійно досягти успіху в житті.

24-річний син Арнольда Шварценеггера та колишньої хатньої робітниці сім'ї актора Мілдред Баени Джозеф, як і його батько, займається бодібілдингом, знімається в кіно, але при цьому відмовляється брати його прізвище, пише EOnline.

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За словами хлопця, він хоче досягти успіху в житті самостійно, а не оперуючи знаменитим прізвищем.

"Цьому кілька різних причин. Наразі це не мій головний пріоритет, тому я просто зосереджений на тому, щоб розвиватися і будувати свою кар'єру в акторській майстерності та спорті, і просто зосереджуюся на цьому прямо зараз", — сказав він.

[ + – ] Джозеф Баена

Хлопець зазначив, що батько став для нього прикладом:

"Він чоловік, і я дуже поважаю його. У якомусь сенсі він вплинув на багато речей: на мій шлях в акторській грі, на фітнес, на мою статуру і на багато іншого, чим я займаюся".

Наразі Джозеф знімається в бойовику Bitflix під назвою "Лава", який фінансується криптовалютою. Баена зізнався, що мріє знятися у вестерні та зіграти ковбоя:

"Я хочу носити капелюх та чоботи, і я знаю, як їздити на конях".

Крім того, молодий чоловік мріє повторити успіх батька та стати "Містером Олімпія". Він багато часу проводить у спортзалі, а в соцмережі часто публікує знімки зі спортзалу, а також кадри, на яких демонструє свою атлетичну статуру.

[ + – ] Як і батько, Джозеф захоплюється бодібілдингом

У зв'язку з Мілдред Баеною Шварценеггер, який на той момент був одружений з племінницею вбитого президента США Джона Кеннеді Марією Шрайвер, був 10 років. Коли правда про позашлюбного сина та зради стала відома, Марія подала на розлучення, а процес затягнувся на кілька років.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер та Джозеф

Діти Арнольда спочатку засудили його і навіть якийсь час не спілкувалися з ним, проте зараз, схоже, все налагодилося. Нещодавно Арні разом із сином Крістофером пригощав американських ветеранів піцою, а також привітав старшу дочку Кетрін, яка стане мамою вдруге, з днем народження.