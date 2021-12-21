Внебрачный сын Шварценеггера объяснил, почему не взял фамилию знаменитого отца

Парень заявил, что не хочет прикрываться славой родителя и хочет самостоятельно добиться успеха в жизни.

24-летний сын Арнольда Шварценеггера и бывшей домработницы семьи актера Милдред Баэны Джозеф, как и его отец, занимается бодибилдингом, снимается в кино, но при этом отказывается брать его фамилию, пишет EOnline.

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По словам парня, он хочет добиться успеха в жизни самостоятельно, а не оперируя знаменитой фамилией.

"Этому несколько разных причин. На данный момент это – не мой главный приоритет, поэтому я просто сосредоточен на том, чтобы развиваться и строить свою карьеру в актерском мастерстве и спорте, и просто сосредотачиваюсь на этом прямо сейчас", сказал он.

[ + – ] Джозеф Баэна

Парень отметил, что отец стал для него примером:

"Он мужчина, и я очень уважаю его. В каком-то смысле он повлиял на многие вещи: на мой путь в актерской игре, на фитнес, на мое телосложение и на многое другое, чем я занимаюсь".

Сейчас Джозеф снимается в боевике Bitflix под названием "Лава", который финансируется криптовалютой. Баэна признался, что мечтает сняться в вестерне и сыграть ковбоя:

"Я хочу носить шляпу и сапоги, и я знаю, как ездить на лошадях".

Кроме того, молодой человек мечтает повторить успех отца и стать "Мистером Олимпия". Он много времени проводит в спортзале, а в соцсети часто публикует снимки из спортзала, а также кадры, на которых демонстрирует свое атлетическое телосложение.

[ + – ] Как и отец, Джозеф увлекается бодибилдингом

В связи с Милдред Баэной Шварценеггер, который на тот момент был женат на племяннице убитого президента США Джона Кеннеди Марии Шрайвер, был 10 лет. Когда правда о внебрачном сыне и изменах стала известна, Мария подала на развод, а процесс затянулся на несколько лет.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер и Джозеф

Дети Арнольда поначалу осудили его и даже какое-то время не общались с ним, однако сейчас, похоже, все наладилось. Не так давно Арни вместе с сыном Кристофером угощал американских ветеранов пиццей, а также поздравил старшую дочь Кэтрин, которая станет мамой второй раз, с днем рождения.