Арнольд Шварценеггер став частиною гри World of Tanks

Під час служби в армії актор керував танком, а коли став знаменитим, купив бойову машину собі в колекцію та часто використовує її в благодійних цілях.

74-річний голлівудський актор Арнольд Шварценеггер став учасником "Новорічного наступу-2022" у культовій грі World of Tanks, повідомляє "АіФ".

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Колишній губернатор Каліфорнії та зірка бойовиків роздаватиме учасникам завдання "від Арні", і ті, хто переможе, зможуть отримати знаменитість як командира своєї бойової машини. Шварценеггер уже записав кілька роликів і озвучив персонажа, який допомагатиме гравцям. Змагання стартували 9 грудня та триватимуть до 10 січня наступного року.

В інтерв'ю виданню актор розповів, що свого часу купив собі танк, на якому служив в армії, і зараз використовує його для різних благодійних акцій.

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"Я сумував за часом, проведеним в австрійській армії, і я працював із важким озброєнням у фільмах, тому танк став чудовим вибором. І це досі чудовий спосіб розважити друзів і зібрати гроші на благодійність!" — пояснив він.

За його словами, жодна гра, навіть найреалістичніша, не може передати відчуттів, які людина відчуває, керуючи справжнім танком або стріляючи з нього.

"Навчитися управляти справжнім танком не так просто, як натиснути пару кнопок. Це навичка, якої набувають протягом довгого часу. У грі, звичайно, це зробити набагато легше, у ній пробачають помилки. Одного разу в Австрії я випадково протаранив на своєму танку цегляну стіну, на щастя, ніхто не постраждав, але мої командири були мною дуже незадоволені", – зізнався Шварценеггер.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер має досвід в управлінні танками Фото: World of Tanks

Участь у грі як командир, за словами Арнольда, багато в чому схожа на зйомки фільму. Для гри створили два ролики та записали голосові репліки.

"Гравці, які зможуть рекрутувати мене, почують мій голос, що віддає накази танковому екіпажу. А коли користувачі бачитимуть мене, я спілкуватимуся з ними віч-на-віч і буду тим, хто дає їм завдання", — пояснив колишній танкіст.

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World of Tanks – масова онлайн-гра в жанрі казуального аркадного танкового симулятора, яка розрахована на багатьох користувачів і в якій представлені бойові машини середини XX століття (1930-1960-х років). Вона розроблена білоруською студією Wargaming. Концепція World of Tanks базується на командних танкових боях гравців між собою. У 2018 році кількість зареєстрованих геймерів складала 160 млн осіб.

Крім танків, Шварценеггер дуже любить військові та раритетні машини, володіючи однією з найпримітніших колекцій авто в Голлівуді. Лос-Анджелесом він часто їздить на ретро кабріолеті, а в його гаражі є Hammer і Bugatti.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер зворушливо привітав свою старшу доньку Кетрін із днем народження, опублікувавши архівне чорно-біле фото.

Із усіх п'яти дітей актора по його шляху пішов лише позашлюбний син Джозеф Баена. Як і батько, хлопець займається бодібілдингом, мріючи здобути титул "Містер Олімпія", а також почав зніматися в кіно.