Арнольда Шварценеггера помітили за кермом розкішного Mercedes Excalibur у Лос-Анджелесі

Цей автомобіль є одним із найулюбленіших у гаражі зірки "Термінатора".

74-річний голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер був помічений на вулицях Лос-Анджелеса за кермом ретро-кабріолету Mercedes Excalibur із сигарою в зубах. Фотографії знаменитості вже розлетілися у Мережі.

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Модель Excalibur, за даними HotCars.com, була вперше зроблена у 1965 як репродукція Mercedes-Benz SSK 1928 року. Класичний автомобіль вагою дві тонни та потужністю 300 кінських сил, згідно з його характеристиками, "розганявся від 0 до 60 миль менше ніж за шість секунд, а його максимальна швидкість перевищувала 130 миль на годину".

[ + – ] Арнольд Шварцнегер

У лістингу автомобільного клубу Беверлі-Хіллз родстер Excalibur SS 1979 року випуску, який схожий на той, на якому їздить Шварценеггер, оцінювався в $49 950. За даними hotcars.com, таке авто коштує $89 тис. Він є одним з 27 автомобілів, випущених у 1979 році, має автоматичну коробку передач, двигун V8 454, кондиціонер, гідропідсилювач керма, задню багажну полицю, жорсткий дах, бічні штори, шини з білою лінією, колісні дискові гальма та колеса зі спицями.

Арнольд Шварценеггер давно має пристрасть до старовинного автопрому і колекціонує ретро-автомобілі, а також вантажні машини. У нього — одне з найзнаменитіших зібрань авто, які можна купити за гроші. Крім Excalibur, він має кілька Bentley і Hummers. Він також володіє старовинними Bugatti, Audi та Porsche. Про авто Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Арні сказав, що чим дорожча машина, тим більше з нею "головного болю".

[ + – ] Арні на своєму Excalibur Series III Phaeton з дочкою, 2010 рік

Більш відверто Шварценеггер розповів про свою пристрасть до керування в жовтні 2019 року в чаті BBC Top Gear. За його словами, за кермом у нього виходить мислити зосереджено та продуктивно:

"Ви можете думати. Ваш розум починає розганятися, у вас починаються чудові мрії, і іноді саме тут я ставлю свої цілі, поки я перебуваю в довгій поїздці... Я думаю, водіння на далекі відстані, коли ти їдеш один... Ось тоді народжуються дуже сміливі ідеї".

Крім цього, Арні зізнався, що вважає кабріолет "найцікавішим автомобілем для водіння". Excalibur, на якому він їздить Лос-Анджелесом, у колекції Арні вже більше 10 років, оскільки за кермом цього авто актора бачили ще 2010-го.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер та його кабріолет

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер разом із сином Крістофером нагодував ветеранів піцою, а його позашлюбний син Джозеф показав кадри зі своїх перших зйомок у фільмі "Лава".