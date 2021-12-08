Арнольда Шварценеггера заметили за рулем роскошного Mercedes Excalibur в Лос-Анджелесе

Этот автомобиль является одним из самых любимых в гараже звезды "Терминатора".

74-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер был замечен на улицах Лос-Анджелеса за рулем ретро-кабриолета Mercedes Excalibur с сигарой в зубах. Фотографии знаменитости уже разлетелись в Сети.

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Модель Excalibur, по данным HotCars.com, была впервые произведена в 1965 году как репродукция Mercedes-Benz SSK 1928 года. Классический автомобиль весом две тонны и мощностью 300 лошадиных сил, согласно его характеристикам, "разгонялся от 0 до 60 миль менее чем за шесть секунд, а его максимальная скорость превышала 130 миль в час".

[ + – ] Арнольд Шварценеггер

В листинге автомобильного клуба Беверли-Хиллз родстер Excalibur SS 1979 года выпуска, который похож на тот, на котором ездит Шварценеггер, оценивался в $49 950. По данным hotcars.com, такое авто стоит $89 тыс. Он является одним из 27 автомобилей, выпущенных в 1979 году, имеет автоматическую коробку передач, двигатель V8 454, кондиционер, гидроусилитель руля, заднюю багажную полку, жесткую крышу, боковые шторы, шины с белой линией, колесные дисковые тормоза и колеса со спицами.

Арнольд Шварценеггер давно питает страсть к старинному автопрому и коллекционирует ретро-автомобили, а также грузовые машины. У него – одно из самых знаменитых собраний авто, которые можно купить за деньги. Кроме Excalibur, у него есть несколько Bentley и Hummers. Он также владеет старинными Bugatti, Audi и Porsche. Об авто Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Арни сказал, что чем дороже машина, тем больше с ней "головной боли".

[ + – ] Арни на своем Excalibur Series III Phaeton с дочерью, 2010 год

Более откровенно Шварценеггер рассказал о своем пристрастии к вождению в октябре 2019 года в чате BBC Top Gear. По его словам, за рулем у него получается мыслить сосредоточенно и продуктивно:

"Вы можете думать. Ваш разум начинает разгоняться, у вас начинаются чудесные мечты, и иногда именно здесь я ставлю свои цели, пока я нахожусь в долгой поездке… Я думаю, вождение на дальние расстояния, когда ты едешь один… Вот тогда рождаются очень смелые идеи".

Кроме этого, Арни признался, что считает кабриолет "самой интересной машиной для вождения". Excalibur, на котором он ездит по Лос-Анджелесу, в коллекции Арни уже более 10 лет, поскольку за рулем этого авто актера видели еще в 2010-м.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер и его кабриолет

Напомним, Арнольд Шварценеггер вместе с сыном Кристофером накормил ветеранов пиццей, а его внебрачный сын Джозеф показал кадры со своих первых съемок в фильме "Лава".