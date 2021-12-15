Арнольд Шварценеггер стал частью игры World of Tanks

Во время службы в армии актер управлял танком, а когда стал знаменитым, купил боевую машину себе в коллекцию и часто использует ее в благотворительных целях.

74-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер стал участником "Новогоднего наступления-2022" в культовой игре World of Tanks, сообщает "АиФ".

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Бывший губернатор Калифорнии и звезда боевиков будет раздавать участникам задания "от Арни", и те, кто победит, смогут заполучить знаменитость в качестве командира своей боевой машины. Шварценеггер уже записал несколько роликов и озвучил персонажа, который будет помогать игрокам. Соревнования стартовали 9 декабря и продолжаться до 10 января следующего года.

В интервью изданию актер рассказал, что в свое время купил себе танк, на котором служил в армии, и сейчас часто использует его для разных благотворительных акций.

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"Я скучал по времени, проведенному в австрийской армии, и я работал с тяжелым вооружением в фильмах, так что танк стал прекрасным выбором. И это до сих пор отличный способ развлечь друзей и собрать деньги на благотворительность!", – объяснил он.

По его словам, ни одна игра, даже самая реалистичная, не может передать ощущений, которые человек испытывает, управляя настоящим танком или стреляя из него.

"Научиться управлять настоящим танком не так просто, как нажать пару кнопок. Это навык, который приобретается в течение долгого времени. В игре, конечно, это сделать намного легче, в ней прощаются ошибки. Однажды в Австрии я случайно протаранил на своем танке кирпичную стену, к счастью, никто не пострадал, но мои командиры были мной очень недовольны", – признался Шварценеггер.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер имеет опыт в управлении танками Фото: World of Tanks

Участие в игре в качестве командира, по словам Арнольда, во многом похоже на съемки фильма. Для игры создали два ролика, а также записали голосовые реплики.

"Игроки, которые смогут рекрутировать меня, услышат мой голос, отдающий приказы танковому экипажу. А когда пользователи будут видеть меня, я буду общаться с ними один на один и буду тем, кто выдает им задания", – объяснил бывший танкист.

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World of Tanks – массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре казуального аркадного танкового симулятора в которой представлены боевые машины середины XX века (1930—1960-х годов). Она разработана белорусской студией Wargaming. Концепция World of Tanks базируется на командных танковых сражениях игроков между собой. В 2018 году количество зарегистрированных геймеров составляло 160 млн человек.

Кроме танков, Шварценеггер очень любит военные и раритетные машины, обладая одной из самых примечательных коллекций авто в Голливуде. По Лос-Анджелесу он часто ездит на ретро кабриолете, а в его гараже есть Hammer и Bugatti.

Напомним, Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил свою старшую дочь Кэтрин с днем рождения, опубликовав архивное черно-белое фото.

Из всех пяти детей актера по его пути пошел только внебрачный сын Джозеф Баэна. Как и отец, парень занимается бодибилдингом, мечтая завоевать титул "Мистер Олимпия", а также начал сниматься в кино.