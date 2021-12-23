Арнольд Шварценеггер пришел на обед с сыновьями в кожаной безрукавке и облегающих джинсах

Сохранить хорошую форму пожилому актеру помогают регулярные занятия спортом и активный образ жизни..

74-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер даст фору своим сверстницам в плане внешнего вида и умения выбирать одежду для появления на улицах Лос-Анджелеса. Так, папарацци заметили звезду в Брентвуде, куда он направлялся в ресторан для встречи с сыновьями Кристофером и Патриком, и при этом выглядел очень стильно, пишет Daily Mail.

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В заведение общепита Арни надел темно-зеленую футболку, кожаную куртку на подкладке из овчины и без рукавов, черные обтягивающие джинсы и снежно-белые кроссовки. Он продемонстрировал прохожим внушительные мускулы и показал, что находится в прекрасной форме.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер идет на встречу с сыновьями Фото: Backgrid

Позже актер был замечен в ярко-фиолетовом пуховике во время поездки на велосипеде с другом по улицам Санта-Моники.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер любит ездить на велосипеде

28-летний Патрик и 24-летний Кристофер – сыновья Шварценеггера, которых ему в браке родила бывшая жена, племянница Джона Ф. Кеннеди Мария Шрайвер. Пара была в браке 25 лет, пока не стало известно о связи актера со своей домработницей. Он изменял Марии с Милдред Баэной 10 лет, и та родила ему сына Джозефа.

Узнав об этом, Шрайвер подала на развод, но процесс затянулся на шесть лет и был завершен в 2017-м.

Сейчас Шварценеггер сумел наладить общение со всеми своими детьми, ведь, кроме троих сыновей, у него еще есть две дочери. Он часто проводит время с Джозефом, который пошел в отца и так же занимается спортом и хочет быть актером, наслаждается общением с годовалой внучкой и ожидает появления второго внука от Кэтрин, старшей дочери.

[ + – ] Дети Шварценеггера: Кристофер, Кэтрин, Кристин и Патрик

[ + – ] Внебрачный сын актера Джозеф Баэна

Джозеф, кстати, отказался брать фамилию знаменитого родителя, решив самостоятельно добиться успеха в жизни.

Напомним, Арнольд Шварценеггер присоединился к команде легендарной игры World of Тanks. Он будет раздавать участникам задания "от Арни", и те, кто победит, смогут заполучить знаменитость в качестве командира своей боевой машины. Шварценеггер уже записал несколько роликов и озвучил персонажа, который будет помогать игрокам. Соревнования "Новогоднее наступление 2022" стартовали 9 декабря и продолжаться до 10 января следующего года.