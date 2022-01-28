Арнольд Шварценеггер предстал перед поклонниками в образе Зевса (фото)

Фанаты актера подозревают, что в таком виде Арни появится в новой рекламе Суперкубка.

74-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не перестает напоминать о себе. После ДТП с его участием, кадры которого облетели все мировые СМИ, Арни озадачил фанатов новым постером, на котором предстал в образе верховного бога Олимпа Зевса. Соответствующая публикация появилась на страницах знаменитости в Twitter и Instagram.

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"Ожидается в феврале 2022", – говорится в публикации к постеру. Больше никаких подробностей Шварценеггер не озвучивал.

На плакате изображен Арнольд с полностью белыми волосами и такой же длинной белой бородой, с золотыми нагрудными доспехами и золотыми браслетами на руках. Из его запястий исходят молнии, которые обвивают надпись "Зевс". Сам бог грома возвышается над чем-то вроде Акрополя в греческих Афинах.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер в образе Зевса Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

Хотя фанаты предполагают, что постер – часть нового фильма или телепроекта, на данный момент нет ни одного из перечисленного, что бы находилось в работе или на этапе производства с участием Арнольда. Учитывая время объявления и дату его дебюта, это, скорее всего, тизер новой рекламы Суперкубка, которая будет транслироваться во время большой игры в воскресенье, 13 февраля, пишет Mail Online.

Первым пост отца прокомментировал его внебрачный сын Джозеф Баэна, оставив смайлик в виде сложенных в молитве рук и молнии.

Шварценеггер не первый раз появляется в громкой рекламе на воскресном Суперкубке. Он запомнился своим появлением в рекламе Bud Light на Суперкубке 2014 года под названием "Что бы ни случилось", где обычный человек случайно попадает на удивительный вечер и даже получает возможность поиграть в настольный теннис с Арнольдом.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер в рекламе Суперкубка 2014 года

Он также был показан в рекламе Суперкубка в 2016 и 2017 годах для игры для мобильных телефонов Mobile Strike.

[ + – ] Реклама Суперкубка 2016 года

Суперкубок (Super Bowl) – в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Игра и сопутствующее ей празднование Super Bowl Sunday (воскресенье Супербкубка) на протяжении многих лет де-факто стали национальным праздником в США.

Напомним, ранее Шварценеггер стал частью игры World of Тanks.