З'явився рекламний ролик, у якому Арнольд Шварценеггер та Сальма Хайєк зіграли грецьких богів

Виявилося, що це реклама нового електрокара BMW iX

Напередодні однієї з головних спортивних подій США – Супербоула, або фіналу Суперкубку з американського футболу, в Мережі стали з'являтися знімки Арнольда Шварценеггера, Сальми Хайєк і бодібілдера Ральфа Меллера в образах грецьких богів. І, нарешті, зрозуміли, що це було заради реклами нового електрокара BMW iX. Про це пише CNBC.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За сюжетом Сальма Хайєк (Гера) і Арнольд Шварценеггер (Зевс) вирушають на пенсію в Палм-Спрінгз, але Зевс сумує і дружина дарує йому новий BMW, на якому вони й вирушають на прогулянку, співаючи хіт 1980-х років Electric Avenue.

[ + – ] Реклама нового електрокара BMW iX

Востаннє реклама BMW з'являлася під час фіналу Суперкубку сім років тому. Тоді компанія просувала електрокар i3, тепер на Super Bowl LVI 2022 — iX, який ось-ось з'явиться в США.

У BMW вважають, що Шварценеггер чудово підійшов на роль грецького бога. Він виступає на захист клімату і вже давно не їздить на бензинових авто.

А дует з Хайєк — "прекрасна комбінація з погляду глибини та змісту, а також розважальної цінності".

За чутками, цього року одна хвилина реклами на Супербоулі коштуватиме 12 мільйонів доларів, і ролик триває рівно хвилину. Скільки витратили на гонорари акторів – невідомо.

А режисером міні-фільму виступив дворазовий оскарівський номінант Брайан Баклі.