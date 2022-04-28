Сальма Хайек показала миру свою единственную дочь на страницах Vogue

Это первая совместная фотосессия знаменитой актрисы и ее дочери-подростка.

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55-летняя мексиканско-американская актриса Сальма Хайек и ее 14-летняя дочь Валентина снялись для майского номера Vogue Mexico, и украсили обложку журнала. Фотографии авторства Нико Бустоса актриса опубликовала и на своей странице в Instagram.

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"Какой отличный ранний подарок на День матери. Мне нравятся эти прекрасные фотографии @nicobustos и этот особенный момент с моей Валентиной. Спасибо @voguemexico!", – подписала она публикацию.

Дуэт матери и дочери гармонично смотрится как на цветных, так и на черно-белых фото. Сальма впервые появилась в журнале вместе с Валентиной.

В интервью Сальма рассказала, что дочь часто берет ее вещи из гардероба, из-за чего актриса потом ничего не может найти, и высказывает это Валентине.

Хайек также поделилась тем, почему так поздно стала матерью, родив после 40 лет:

"Я сделала это, потому что нашла спутника жизни, у которого была стабильная карьера. Но я также настолько хотела ребенка, что все остальное для меня не имело значения: ни моя карьера, ни что-то еще. И это мне очень помогло. Я также чувствовала, что уже сделала много вещей в своей жизни, которыми могу гордиться, так что материнство – это был уже другой этап для меня.

Разговаривая с журналистом, Сальма сделала интересное признание: не исключено, что в скором времени она может попробовать свои силы в новом амплуа:

"Я хочу разных вещей. Сначала я хотела быть актрисой, а теперь – режиссером, потому что это имеет смысл в моей голове. Кроме того, я думаю, что быть режиссером – сложнее, если у вас нет опыта работы по ту сторону экрана, что может помочь в режиссуре".

Сальма Хайек замужем за французским бизнесменом Франсуа Анри-Пино, который является председателем и главным исполнительным директором компании Kering и президентом группы Artémis. Они поженились 14 февраля 2009 года. До этого они встречались около трех лет. Мужчина трижды просил руки актрисы, и дважды она ему отказала, потому что панически боялась замужества.

Для Сальмы брак с Пино стал первым. Даже спустя 13 лет счастливого замужества она продолжает держать в секрете личную жизнь, не давая журналистам и папарацци поводов судачить о своей семье. Валентина Палома Пино является единственной дочерью пары. Кроме нее, у Франсуа есть двое старших детей от первого брака с Дороти Лепер.

Напомним, недавно Сальма Хайек примерила на себя роль греческой богини Геры.