Сальма Хайек присоединилась к сонму древнегреческих богов в образе Геры

Сальма Хайек присоединилась к Арнольду Шварценеггеру и Ральфу Меллеру в рекламе нового электрического автомобиля от BMW.

55-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек предстала в образе жены бога Зевса, богини Геры, на постере рекламы BMW, который опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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Таким образом знаменитость присоединилась к Арнольду Шварценеггеру (Зевсу) и Ральфу Меллеру (Посейдону) в грядущей рекламе автоконцерна, премьера которой состоится в день Суперкубка 13 февраля.

"Я очень рада, что моя первая реклама @BMWUSA посвящена их первому электрическому iX. Смотрите 13.02.22", — подписала Сальма публикацию.

На плакате она позирует в платье цвета золота и золотых украшениях с бирюзой. Ее окружает полоса света, похожая на молнию. Аналогичную можно увидеть на постере со Шварценеггером. В Сети даже появилось совмещенное фото Геры и Зевса, созданное, скорее всего, фанатами.

[ + – ] Зевс и Гера, они же Арнольд Шварценеггер и Сальма Хайек Фото: Соцсети

Хайек снялась в образе древнегреческой богини после того, как она появилась в фильме Хлои Чжао "Вечные" в роли Аджак, персонажа, основанного на греческом мифологическом герое Аяксе. Вполне вероятно, что Сальма не последний раз играет богиню. В прошлом году было подтверждено, что она подписала контракт на несколько фильмов с Marvel Studios.

Ни Хайек, ни постер не раскрыли больше информации о грядущем проекте BMW. Поэтому фанатам придется настроиться, чтобы посмотреть на Хайек в роли Геры, когда премьера рекламы состоится 13 февраля во время игры Super Bowl LVI между Cincinnati Bengals и Los Angeles Rams.

Ранее BMW опубликовал первый тизер будущей рекламы с Зевсом, в котором тот хочет купить кофе, а бариста не может правильно произнести название напитка.