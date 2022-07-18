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Том Круз и Сальма Хайек поужинали в Лондоне (фото)

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Фото: salmahayek | Том Круз и Сальма Хайек

К звездным друзьям присоединился и муж Сальмы Хаек.

Голливудский актер Том Круз и мексикано-американская актриса Сальма Хайек отправились на ужин в столице Великобритании. Об этом пишет Wion.

Вместе со звездными друзьями на вечернюю прогулку вышел и муж Сальмы, французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

Для ужина в Лондоне 55-летняя Сальма Хайек выбрала длинную серую юбку, черную блузку и бомбер. Дополнили аутфит темная сумка и золотые украшения. Тем временем муж актрисы надел классический костюм с белой рубашкой.

Том Круз и Сальма Хайек в Лондоне

60-летний Том Круз выбрал для выхода черную футболку и джинсы. Так что образы знаменитостей были довольно обыденны и комфортны.

"Когда ты пригласила своего друга Тома на ужин", — подписала фото и видео с общего вечера 55-летняя актриса.

Том Круз и Сальма Хайек в Лондоне

Отметим, что в настоящее время Сальма Хайек работает над фильмом "Без крови" в Риме, режиссером которого выступает еще одна голливудская звезда Анджелина Джоли. Тем временем Том Круз собирает очередные рекорды своего нового фильма "Топ Ган: Мэверик", который уже в мировом прокате собрал более миллиарда долларов.

Напомним, недавно 60-летний Том Круз проводил время в компании Натали Портман и Серены Уильямс.

Также Фокус писал об отдыхе Сальмы Хайек и ее мужа на роскошной яхте. 55-летняя актриса продемонстрировала фигуру в бикини.